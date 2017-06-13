Южно-Сахалинск, 13 июня, 2017, 09:18 — ИА Регнум. Жители Сахалина и Курил просят Владимира Путина помочь со строительством моста на материк, газификацией поселений и занятиями спортом в провинции, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Уважаемый Владимир Владимирович! Мы, жители города Корсаков Сахалинской области, просим Вас посодействовать газификации нашего города. В Корсаковском районе дефицит газа. При том, что СПГ «Пригородное» является поставщиком газа в Китай, Японию, наш район обделен газом, мы — лишь наблюдатели поставок нашего сахалинского газа в другие регионы и страны! Мы знаем об обещании газификации Сахалина до 2019 года. Но уже середина 2017-го, а в нашем районе никаких изменений нет. Мы читаем в СМИ, как жители материковых регионов России испытывают неудобства при малейших сбоях поставок или отключениях газа. А как же мы? Мы, сахалинцы, жители России, достойны комфортных условий жизни? Очень надеемся на Вашу помощь», — написали в своем обращении к Владимиру Путину жители города Корсаков.

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Курильчане хотят играть в хоккей, а холмчане — кататься на лыжах

В своих обращениях к президенту страны жители островной провинции поднимают проблему спорта: в столице Сахалинской области строится грандиозный горнолыжный курорт, между тем в провинции население испытывает трудности с занятиями спортом.

«Владимир Владимирович! Дети на Курилах горят желанием играть в хоккей. Два года назад мы писали Вам про нашу проблему, про то, что на Курилах короткая и непредсказуемая зима, циклоны, тайфуны и температуры около нуля. Мы готовим лед, по ночам носим его на хоккейные коробки, утаптываем. Но днем выходит солнце — и он тает. Мы целыми ночами таскаем снег ради 1 часа тренировки! И так — все население островов, не только дети, но и взрослые, которые тоже мечтают просто покататься на коньках. Два года назад мы просили Вас, чтобы нам, жителям острова Кунашир, построили небольшую ледовую арену круглогодичного действия. После этого правительство области дало поручение. Проект по строительству подобрали и начали строить — новую, красивую арену, но — с РЕЗИНОВЫМ покрытием и открытую. Получается, что и на новой арене мы будем все так же таскать по ночам снег ради 1 часа тренировки?! Неужели юным курильчанам придется попрощаться с любимым видом спорта?! Помогите нам, пожалуйста, со строительством закрытой ледовой арены! Нас — 58 детей из секции хоккея и 100 человек взрослого населения», — написал тренер-общественник по хоккею Сергей Богатырев.

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О своих проблемах, но не президенту, а в СМИ, пишут и жители сахалинского Холмска. Там настоящая беда с лыжными трассами. В горнолыжной секции занимаются десятки детей. Но секция ютится в бывшем общежитии советской милиции, еще сталинской постройки. В 2016 году областные и городские власти с помпой объявили о начале строительства современной горнолыжной базы. Но с тех пор дело с мертвой точки так и не сдвинулось.

Мост Сахалин — материк: нужен или нет?

Об этом проекте говорят еще с 40-х годов прошлого столетия. Неоднократно предпринимались и попытки «что-то построить»: при царе дамбу, при Сталине — тоннель. В постсоветские годы заговорили о строительстве моста — автомобильного и железнодорожного. Однако у этого проекта множество противников. В частности, еще в 2015 году губернатор Сахалина Олег Кожемяко предложил «трезво оценить возможности бюджета». Специалисты же говорят о том, что начавшаяся впервые за 40 лет реконструкция паромной переправы Ванино — Холмск и строительство новых паромов в достаточном количестве решат проблему.

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Есть в президентской почте и обращение по поводу строительства современной инфраструктуры рыбопромысловой отрасли на Сахалине.

«Почему не строятся заводы по приемке, обработке, дальнейшей транспортировке морепродуктов на Запад? Всю морепродукцию Камчатки, Курил и Охотского моря необходимо доставлять на Сахалин, а уже отсюда доставлять в европейскую часть страны и за рубеж. Чтобы не мы возили свою продукцию в Японию, Китай и Корею, а к нам приходили за ней», — написали сахалинцы.

Планы по строительству рыбного кластера у сахалинских властей есть — в порто-франко Корсаков. Но для реализации этих планов нужны инвестиции. А с этим у островного региона пока проблемы.

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Для урегулирования этой проблемы власти островного региона уже приняли решение о выделении 2 млрд рублей на поддержку инвесторов.

Между тем в числе вопросов президенту не звучат те, которые чаще всего фигурируют в СМИ на протяжении длительного времени. Например, о правах моряков — с этим на Сахалине, по мнению экспертов Российского профсоюза моряков, просто беда. Именно из этого региона РПСМ получает катастрофически большое количество обращений о нарушении прав моряков и рыбаков.

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Еще одна проблема, которой часто уделяют внимание островные СМИ, — доступная медицина. По данным депутата областной думы Галины Подойниковой, только 40% островитян имеют сегодня доступ к стоматологии. По части стоматологии на Сахалине сегодня набирает обороты новый скандал. Журналисты регионального ИА Citysakh.ru нашли в интернете объявление: некие дамы запросто продают талоны в муниципальную стоматологию всем желающим. Детский талон стоит 500 рублей, взрослый 1000. От желающих отбоя нет.

«Для чистоты, так сказать, эксперимента, мы отправили журналиста «в разведку». Человек спокойно приобрел талон и в назначенное время, без всяких очередей, пришел в поликлинику и сел в стоматологическое кресло, вылечил зубы. А если получать талончик бесплатно, как и положено по закону, — очереди бешеные, никаких нервов не хватит», — рассказал журналист Алексей Лукашевич.

Еще один вопрос, который на протяжении как минимум последних двух лет не сходит со страниц СМИ — ухудшающееся материальное положение сахалинцев и курильчан. При том, что, согласно данным Сахалинстата, среднедушевой доход островитян растет, вместе с ним растет и социальная пропасть — 47% всех денежных средств в островном регионе сосредоточены в руках 20% населения. Остальные живут очень бедно.

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Неукротимо наступающая нищета вызывает у островитян недоверие к региональным властям.

«Как бы Москва ни отзывалась об Александре Хорошавине, нам, сахалинцам, при нем жилось лучше, чем при нынешнем губернаторе Олеге Кожемяко. Хорошавин не лез в наши карманы, уменьшая зарплату и отбирая пособия на питание детям и беременным. В следующем году за «Единую Россию» голосовать не буду», — написал Владимиру Путину житель Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, Сахалинская область попала в отстающие в национальном инвестиционном рейтинге, рухнув на самые нижние позиции. Данный факт вызвал критику полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева, заявившего, что «Сахалин, при его бюджетной обеспеченности, мог бы стать раем для инвесторов, а он падает — падает сельское хозяйство, падает строительство».

«Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным состоится в четверг, 15 июня.