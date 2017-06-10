Ташкент, 10 июня, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Совместное заседание узбекско-казахстанской демаркационной комиссии состоялось 5−9 июня в Ташкенте, сообщает 10 июня Министерство иностранных дел Узбекистана.

News.uzreport.uz Узбекистан и Казахстан

«В ходе данного заседания Правительственные делегации двух стран продолжили подготовку и согласование документов демаркации узбекско-казахстанской государственной границы», — говорится в сообщении.

Встреча прошла в дружеской и конструктивной атмосфере, отмечает внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

Узбекистан в последние месяцы активизировал работу по демаркации и делимитации госграницы с соседними странами.

Так, Узбекистан и Киргизия провели совместное полевое обследование и инструментальные топографические съемки на ранее несогласованных 14 участках на линии государственной границы в пределах Андижанской, Наманганской и Ферганской областей Узбекистана по соседству с Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областями Киргизии.

Согласованы позиции рабочих групп по семи участкам. Таким образом, общее количество участков, по которым совпадают позиции двух стран, составляет 56.

Также вопросы делимитации и демаркации границы в настоящее время обсуждаются и с другим соседом — Таджикистаном.

Накануне президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в беседе с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевымзаявил, что «граница между Киргизией и Узбекистаном должна стать границей дружбы и мира во благо двух братских народов».