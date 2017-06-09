* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, 9 июня, 2017, 19:31 — ИА Регнум. Коалиция, возглавляемая США, и «Союз демократических сил» вступают в Сирии в сговор с «Исламским государством» (ИГ, организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 9 июня командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По информации командования российской группировкой в Сирии, в результате этого сговора отряды ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без боя сдают силам коалиции занятые ими населенные пункты и передислоцируются в те провинции, где им нужны дополнительные силы для активного противодействия сирийским правительственным войскам.

Сергей Суровикин подчеркнул, что фактически под прикрытием слов о борьбе с международным терроризмом на территории Сирии американцы используют отряды ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для противодействия продвижению сирийских правительственных войск.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской также подтвердил, что методы действий «антитеррористической» коалиции США приводят к усилению группировки боевиков под Пальмирой и Дэйр-эз-Зором.

При этом «антитеррористическая» коалиция наносит удары по сирийским войскам, одновременно беспрепятственно выпуская боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из районов окружения.

Напомним, ранее уже сообщалось о том, что члены коалиции США выпустили отряды ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Ракки без боя, чтобы те смогли выйти в район Пальмиры и атаковать там части сирийской армии.

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