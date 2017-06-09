Москва, 9 июня, 2017, 18:53 — ИА Регнум. Ситуация с экологией в Москве и так катастрофическая, а массовое строительство и связанное с этим уничтожение существующих зеленых насаждений приведут к изменению климатических условий и ухудшению здоровья москвичей, убеждена муниципальный депутат района «Лефортово» Александра Андреева. Об этом 9 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Крижанская ИА REGNUM Москва. Дворик с детской площадкой

Дело в том, что вокруг пятиэтажек огромное количество деревьев, которые не имеют формального статуса парков, скверов, но в реальности это огромные зеленые площади, основной функцией которых является обеспечение экологической эффективности. Это выработка кислорода, это регулирование микроклимата, это фильтр шума, но более важно то, что деревья являются фильтром опаснейшей для человека мелкодисперсной пыли, которая, попадая в лёгкие человека, оседает там.

«Деревьям все равно, числятся они парком или сквером или не числятся, свои реальные экологические функции они выполняют по факту. И вот по факту именно районы малоэтажной застройки очень хорошо озеленены», — отметила Андреева.

По ее словам в районах 1930−60 годов застройки большие дворы, где высаживалось огромное количество деревьев, и именно сейчас эти деревья достигли пика своего рассвета, они самые крупные и самые экологически эффективные. А программа так называемой реновации, утверждает муниципальный депутат, приведёт ни много ни мало к вырубке трети всех деревьев Москвы, что повлечёт катастрофические последствия для здоровья жителей города.

Не верит Андреева и в обещания мэра Сергея Собянина посадить новые деревья на смену уничтоженным таким масштабным строительством. По её мнению, это связано с несколькими причинами. Во-первых, чтобы добиться экологической эффективности сегодняшнего 50-летнего дерева, придётся подождать еще столько же, пока вырастет новое. Но и это не главное, поскольку нынешние 50−60 летние деревья сажались при несоизмеримо более щадящей экологической ситуации. Посаженные сегодня деревья растут намного хуже, чаше болеют и умирают, и далеко не всех из них достигнут нужной для здоровья человека экологической эффективности, отмечает депутат.

Более подробно о тех экологических проблемах, с которыми столкнуться москвичей при реализации проекта так называемой реновации в его нынешнем виде, сообщает эколог Любовь Якубовская из организации «Центр охраны дикой природы». По её оценке, опасность нависла над четвертью всех деревьев столицы: «в 13 районах Москвы, в которых будет, интенсивно проводится реновация, будет срублено каждое четвёртое дерево», — подчеркивает эколог.

Она также обращает внимание и на главную проблему озеленения, которую никто не учитывает, а именно на то, что вместе с деревьями будет уничтожена целая экосистема, что опять же приведет к потере экологической эффективности насаждений. Ведь отдельно стоящее дерево отдает кислорода меньше, чем дерево, которое включено в экосистему. То есть дерево, вокруг которого растут кустарники, трава, на котором свила гнездо птичка и порхают мотыльки, оно дает в разы больше кислорода.

«Специалисты говорят, что в зависимости от породы дерева, выделение кислорода может увеличиваться на порядок. Получается, что нам говорят, как спилят зрелые растения и посадят вот эти прутики, даже если они и прорастут и не умрут, как большинство городских посадок, они в любом случае будут давать кислорода значительно меньше, потому что сначала должна восстановиться вся экологическая система. А учитывая тот факт, что Москва занимает лидирующее место по легочным заболеваниям в России, потеря эта для города огромна», — утверждает Якубовская.

Не менее интересно и то, как, по словам эколога, закончился ее «диалог с властью». Услышав экологические предложения Любови Якубовской к проекту сноса малоэтажных домов и переселения их жителей, депутат Петр Толстой, по её словам, прилюдно обещал пригласить её на парламентские слушания 6 июня. На слушания она не попала. Но, по её словам, суть не в этом: она очень надеялась, что ко второму чтению будут внесены щадящие природу города поправки. Но чуда не случилось, даже в урезанном виде и с измененным смыслом природоохранные мероприятия в законопроект не внесли, сетует эксперт.

«Несмотря на то, что человек лично сказал, что предложение разумное озеленение нужно сохранять. В законопроекте об этом ни слова, они вообще ни рассматривают экологический аспект», — заключила эколог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июня 2017 года Госдума приняла во втором чтении законопроект о так называемой реновации в городе Москве. Отмечается, что инициатива была существенно доработана ко второму чтению, учтены консолидированная позиция депутатов Госдумы всех фракций, мнение правительства, а также предложения москвичей, которые были озвучены на парламентских слушаниях.

Подробности здесь: Законопроект о реновации жилья Госдума приняла во втором чтении