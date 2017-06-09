Ростов-на-Дону, 9 июня, 2017, 16:11 — ИА Регнум. В День России в Ростовской области состоится благотворительный марафон в поддержку строительства народного музея Великой Отечественной войны «Самбекские высоты». В Ростове-на-Дону предоставлено сразу четыре площадки для проведения сбора средств, передает ИА REGNUM 9 июня.

SteSus85 Мемориал Славы на Самбекских высота

Напомним, в стенах «Самбекских высот» будут размещены сотни реликвий, найденных на полях сражений. Здесь же предполагается установить мемориал памяти павших героев с возможностью захоронения капсул с останками погибших солдат. Объект планируется завершить до 2020 года — к 75-летию Великой Победы. Как признаются сами фронтовики, теперь главное постараться дожить и увидеть своими глазами будущий комплекс.

«На мою долю солдатскую выпало ровно три года. В мае 42-го я уже участвовал в боях, а в мае 45-го наступила долгожданная Победа. С сослуживцами мы прошли многое, но особенно запомнились бои за Ростовскую область. Мне пришлось отступать через северные районы к Дону до станицы Вешенской, потом сражаться на новом фронте в станице Еланской. Тогда 3-я гвардейская армия называлась «Донским щитом Сталинграда». Ею командовал донской генерал Дмитрий Данилович Лелюшенко», — вспоминает ветеран Михаил Петрович Шатов.

Он был полковым разведчиком 59-й гвардейской стрелковой дивизии. Освобождал правобережье Дона: Шолоховский, Боковский, Кашарский, Морозовский районы, вместе с сослуживцами дошел до Луганщины и освободил Ворошиловград.

«На Миус-фронте я был после ранения в составе казачьего корпуса. Миус-фронт пролегал всего лишь на 100 км, но погибло здесь 833 тыс. солдат. Музея здесь до сих пор нет, хотя в других городах есть. Наконец нам уделили внимания. Это будет действительно память народная. Мне приходится бывать в наших школах, я встречался с ребятами, они очень интересуются событиями тех времен. Когда садишься в классе, они окружают, маленькие — лезут на коленки. Называют дедушкой как своего родного, ведь у них такого дедушки не было, они в степях остались. Вся миусская земля была усеяна трупами, и разве они не достойны памяти в виде музея?», — задается вопросом фронтовик.

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Музей войны на Дону создадут по аналогии с музеем на Поклонной горе

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заложен камень в основание будущего музея был в августе 2015-го. В церемонии принял участие и фронтовик Михаил Петрович Шатов. Но в начале 2016 года на Дону разгорелся скандал со строительством. Выяснилось, что региональный Минкульт сорвал сроки. Причём, средства на разработку проекта комплекса «Самбекские высоты» были выделены ещё в 2014 году.

«Вам самим разве неинтересно сдать этот комплекс при ныне живущих участниках Великой Отечественной войны, чтобы они своими глазами увидели, что их подвиг увековечен в музее? Вы должны быть не чиновниками, а людьми, стоящими на земле и понимающими важность этой задачи. Зачем мы много говорим о патриотическом воспитании, если нет конкретного дела?» — отчитал тогда чиновников губернатор Василий Голубев.

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Попытка №2: на Дону ищут проектировщиков музея Великой Отечественной войны

В 2016 году разработкой проектной документации, которая обошлась региональной казне в 15 млн рублей, занялась компания «Южтрубопроводстрой». Музей будет располагаться в Неклиновском районе и будет создан по аналогии с музеем на Поклонной горе в Москве. В 2017 году должно начаться возведение комплекса.

Стоит отметить, что на донской земле находится один из самых богатых музейных фондов юга России, который насчитывает более 2 тыс. предметов. И это только данные на 2014 год, за прошедшие два года эта цифра значительно увеличилась. В Ростовской области функционируют около 40 музеев, но ни один не посвящен Великой Победе.

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