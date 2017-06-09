Москва, 9 июня, 2017, 12:15 — ИА Регнум. За последние полгода в Вооруженные силы РФ поставлено свыше 750 единиц нового вооружения и военной техники. Об этом сегодня, 8 июня, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании, сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу

Кроме того, по его словам, отремонтировано 380 единиц военной техники, проведено сервисное обслуживание порядка 7 тысяч единиц.

По его словам, с начала 2017 года доля современного вооружения и военной техники в воинских частях постоянной готовности составила 58%.

«Напомню, что нашими приоритетными задачами являются перевооружение группировок войск на западном и юго-западном стратегических направлениях и оснащение войск в Арктической зоне», — подчеркнул глава военного ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, плановое оснащение Вооруженных сил РФ современным вооружением и военной техникой продолжается. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на 12 апреля 2017 года в целом оснащённость ВС РФ современным вооружением и техникой в частях постоянной готовности составляет 58,3%, а исправность — 94%.

По его словам, к 2020 году доля новейшего вооружения и военной техники должна составить — от 70% до 100%.

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