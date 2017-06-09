Новосибирск, 9 июня, 2017, 10:16 — ИА Регнум. Председатель правления организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов записал вопрос для прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится 15 июня. Новосибирский общественник намерен спросить главу государства о том, «когда в регионах будет снесен последний барак с удобствами на соседней улице». Именно это, по мнению Антонова, сегодня интересует жителей регионов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Уважаемый, Владимир Владимирович! Хочу задать Вам вопрос как житель города Новосибирска. Все мы внимательно смотрим за тем, как развивается история с реновацией города Москвы, когда практически новое жилье планируется снести и на его месте построить еще более новое и красивое. Все это прекрасно, мы рады за москвичей, но за моей спиной находится дом и в этом доме живут люди, много людей. И им никакая реновация не грозит. Впервые я этот дом увидел в 2007 году и с тех пор ничего не изменилось, только вот сайдингом обили, а под этим сайдингом гнилые доски. Владимир Владимирович, может быть стоит обратить внимание не только на Москву, но и на всю Россию, ведь Москвой она не заканчивается. Реновируйте Россию», — говорит в своем видеообращении Ростислав Антонов.

Как сказал общественный активист в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, записанный вопрос не про отдельно взятый город и не про отдельный ветхий дом, он — «про всю Россию, каждый ее регион, в которых таких домов не один и не два, а десятки тысяч и с каждым годом их становится все больше».

«Я выбрал за точку город Новосибирск, где я живу, но вопрос касается не только, и, может быть даже, не столько, Новосибирск, а сколько всю страну. Любая тема, прозвучавшая в Москве обретает федеральную повестку и, когда люди говорят, что давайте снесем все пятиэтажки, то извините, пятиэтажки-то у нас — вообще приличное жилье. Мы еще 15 и 20 лет проживем, скорее всего, в этих пятиэтажках и никто их не снесет. А люди, которые проживают в бараках, смотрят на все эти московские страдания и, мягко скажем, недоумевают. То есть, далеко не все москвичи, с одной стороны, хотят переезжать и менять место жительство в привычных районах на какие-то другие, проходят митинги и пикеты. Но с другой стороны, Россия огромная и у нас огромный пласт людей живет в ужасающих нечеловеческих условиях. Этот вопрос к президенту он прежде всего направлен на то, чтобы обратили внимание на проблемы этих людей, на проблемы наших регионов, наших малых городов» — отметил ИА REGNUM Ростислав Антонов

Отметим, что ранее о намерении задать президенту вопрос о распространении программы реновации жилья на другие регионы заявила и глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская.

«У нас 15 числа прямая линия президента. Я туда приглашена, если у меня будет дана возможность задать вопрос, а мне такое обещают, я безусловно такой вопрос президенту задам. Это решение политическое», — говорила Хованская в ходе заседания комитета Госдумы по строительству.

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В то же время спикер Госдумы Вячеслав Володин считает преждевременным распространять реновацию жилья на все регионы России. Он считает, что Москва должна стать пилотной площадкой и необходимо хотя бы частично увидеть, насколько этот вопрос решает проблемы граждан, насколько он эффективен. После этого, по мнению Володина, будет возможно внести изменения в закон о реновации, принять отсылочные нормы, чтобы закон можно было распространить и на другие регионы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году традиционная «Прямая линия с Владимиром Путиным» состоится 15 июня.