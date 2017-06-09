Южно-Сахалинск, 9 июня, 2017, 07:38 — ИА Регнум. Сахалинская область опустилась на нижние позиции рейтинга инвестиционной привлекательности ДФО, потеряв сразу 17 пунктов. Полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев настоятельно рекомендовал главе региона Олегу Кожемяко «придумать новые преференции для инвесторов», передает корреспондент ИА REGNUM.

Vihljun Мыс Тихий на Сахалинском побережье Охотского моря

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«Сахалин, при его самообеспеченности, можно сделать инвестиционным раем. А он вдруг проваливается на 17 пунктов. Проваливается строительство, сельское хозяйство», — заявил Юрий Трутнев.

Неудовлетворительную оценку поставил полпред президента Сахалинской области и за реализацию федерального закона «О дальневосточном гектаре». Наряду с Приморьем, он назвал регион территорией с самыми худшими показателями по срокам оформления в собственность бесплатных участков.

На Сахалине и Курилах, казалось бы, есть все для того, чтобы регион стал настоящим раем, причем, не только для инвесторов, но и, в конце концов, для местного населения. Между тем, реалии говорят об обратном.

Количество бедных сахалинцев растет день ото дня. Официальная статистика говорит о росте среднедушевого дохода, но, тут же — и о росте нищеты.

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Сахалинская область — морской регион. Но в рейтинге Российского профсоюза моряков, а, следовательно, и в рейтинге ITF, международного профсоюза моряков, аффилированным членом которого является РПСМ, именно Сахалин назван худшим регионом по нарушению прав рыбаков и моряков. Для области, чья деятельность неразрывно связана с морем, это, по сути, черная метка. Все самые громкие российские скандалы, связанные с гибелью морских судов, нарушением прав трудящихся в морском торговом судоходстве и рыбопромысловой отрасли, связаны именно с Сахалином.

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Сельское хозяйство, о «падении» которого упомянул полпред президента, при громких заявлениях островного правительства, пока знаменито лишь громкими скандалами. Министра имущественных и земельных отношений Елену Гах и министра сельского хозяйства Михаила Кузьменко арестовали по решению суда. Подозрения следственных органов вызвала деятельность «локомотива» развития сельского хозяйства региона — компании «Грин Агро Сахалин», которая строит крупнейшую в регионе молочную ферму. Правоохранители подозревают, что выделение гигантских сумм из областного бюджета этой компании было не законным.

Скандалы связаны и с еще одним крупным инвестиционным проектом в области сельского хозяйства — свинокомплексом «Мерси Агро Сахалин». 50% акций компании принадлежит правительству Сахалинской области и финансируется объект из регионального бюджета. Выяснить, как ведется строительство фактически областного объекта пыталась депутат Облдумы Галина Подойникова. Но в элитный ТОСЭРовский свинарник парламентария не пустили, мотивировала это тем, что на территории свинокомплекса действует режим повышенной биобезопасности. Объяснения депутата, что ее интересуют не свиньи, а расходование денег налогоплательщиков, во внимание приняты не были.

Курилы в виду многолетней проблемы транспортной недоступности, часто остаются без снабжения необходимым продовольствием — транспортного флота, на котором на отдаленные острова завозят продовольствие и медикаменты, катастрофически не хватает, работу того, который есть, часто тормозит непогода. Продукты, которые завозят авиатранспортом, стоят сумасшедших денег. Самостоятельно Курилы себя продовольствием не обеспечивают.

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Развитие туризма, на который, как следует из официальных сообщений региональных властей, является приоритетным направлением, тоже не может похвастаться грандиозными успехами. К тому же, туристическую «Мекку» Сахалина — горнолыжный курорт «Горный воздух», строящийся в рамках одноименной ТОСЭР, постоянно сотрясают строительные скандалы. Экологи, ученые и общественность возмущены тем, что из-за непродуманных действий строителей был остановлен городской водозабор Южно-Сахалинска, а некорректная по отношению к уникальной флоре деятельность, грозит уничтожением краснокнижным растениям.

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Ситуацию с падением инвестиционного рейтинга усугубляет проходящий в столице региона судебный процесс над экс-губернатором Сахалина Александром Хорошавиным, в орбиту которого втягиваются известные на островах политики и предприниматели, признающиеся в том, что давали многомиллионные взятки. А серьезные инвесторы дорожат своей репутацией.

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Среди объективных причин можно было бы, пожалуй, назвать транспортную недоступность. К тому же, правительство Сахалинской области при поддержке федеральных властей, заказало строительство новых паромов для линии Ванино — Холмск, строительство новых грузопассажирских судов для обслуживании линии Сахалин — Курилы. Но идиллическую картину портит еще один скандал — с приобретением теплохода «Поларис»

Старое, аварийное судно было куплено за колоссальные бюджетные деньги и больше стояло в ремонтах в дорогих заграничных доках, «проев», наверное, две собственных стоимости. И продолжает «проедать» сейчас — судно ждет своей участи в доке южно-корейского Пусана. Платит за недешевую стоянку бюджет.

«В горячие точки» деньги не идут»

«Крупный бизнес, инвесторы очень чутко реагируют на обстановку в регионе. Главный критерий тут — доверие. Если в регионе нет доверия между населением и властью, если регион сотрясают скандалы — бизнес в такую территорию инвестировать не будет. Зачем? Тушить социальные пожары своими деньгами? На Сахалине не утихают всевозможные антикоррупционные митинги, люди не довольны так называемой «амурской командой», которую привел с собой губернатор Олег Кожемяко. Эта команда, она, может и работает, как-то, на рейтинг губернатора, но на Сахалин она не работает. И люди это видят и власть региональную не поддерживают. Люди видят разницу между громкими заявлениями, вот таким «блеском и треском» и реальными делами. И это доверия губернатору не добавляет. Для сравнения возьмем Хабаровский край. Губернатор Вячеслав Шпорт громких заявлений не делает, он долго запрягает, но, тем не менее, дело делает. Кто еще вчера мог поверить, что предприятия судостроительной отрасли в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре заработают? Да никто. Но они работают. Регион, безусловно, не идеален. Но есть доверие между властью и населением. Есть доверие к Шпорту у японского, китайского, южно-корейского бизнеса. Это важнейший момент. Именно об этом нужно думать сахалинским властям», — считает доктор политических наук Илдус Ярулин.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году, вступая в должность губернатора Сахалинской области, Олег Кожемяко поклялся «изменить жизнь на Сахалине и Курилах». От нового губернатора жители ждали стабилизации социально-экономической жизни в регионе. Однако пока надежды населения не оправдались: сахалинцы и курильчане продолжают беднеть, а область накапливает многочисленные проблемы — от экономики до экологии.