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Депутата сахалинской Облдумы не пустили в ТОСЭРовский свинарник

Происшествия
При этом почти 50% акций строящегося инновационного свинокомплекса принадлежит областному правительству и финансируется из бюджета области

Южно-Сахалинск, 9 февраля 2017, 05:51 — REGNUM  Депутата Сахалинской областной думы Галину Подойникову не пустили в строящийся свинокомплекс «Мерси Агро-Сахалин». При этом проект реализуется при финансировании из бюджета области, передает корреспондент ИА REGNUM

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Компания «Мерси Агро-Сахалин» реализует крупный инвестиционный проект в рамках Территории опережающего социально-экономического развития «Южная». В финансировании принимает участие «Корпорация по развитию Сахалинской области», которая вкладывает в строительство свинокомплекса более 2 миллиардов рублей. Сама компания «Мерси Агро-Сахалин» финансирует проект на 230 миллионов рублей. Депутат областной Законодательной думы Галина Подойникова решила убедиться в том, что вкладываемые в строительство комплекса бюджетные деньги расходуются по назначению. И приехала на территорию свинокомплекса. Но охрана категорически отказалась пропустить депутата на территорию, — сообщило ИА Новости Сахалина

Депутат и сопровождавшие ее журналисты из «Новости Сахалина» пытались объяснить охране, что статус Галины Подойниковой позволяет ей посещать любые предприятия. Независимо от форм собственности. Но охрана ТОСЭРовского свинарники стояла насмерть: не пропустим. Далее охранники потребовали согласовать посещение свинокомплекса с руководством. Пока депутут и журналисты стояли у ворот, мимо них проезжали многочисленные автомобили. Беспрепятственно.

Попытки связаться с директором ни к чему не привели — секретарь утверждала, что его нет и сегодня уже не будет.

Охрана утверждала, что для посещения свинокомплекса необходимо собрать справки о состоянии здоровья. Дабы депутат не заразила какой-нибудь инфекцией свиней.

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Галина Подойникова и сопровождавшие ее журналисты пытались объяснить, что их интересуют не свиньи, и строительство комплекса, в которое вкладываются бюджетные миллиарды. Но и это не помогло.

Раздобыв в интернете номер телефона исполнительного директора, депутат попыталась решить вопрос с ним.

«Мы не получали от вас предварительного запроса на посещение комплекса. У нас хозяйство закрытого типа и посещение возможно только после предварительного разрешения агентства по ветеринарии Сахалинской области», — ответил человек, представившийся исполнительным директором «Мерси Агро-Сахалин».

Таким образом, строящийся свинарник по статусу «перещеголял» такие важные стройплощадки Сахалина, как ТЭЦ-1 и аэропорт «Хомутово». В инструкциях охраны этих объектов четко в соответствии с действующим законодательством, прописан перечень лиц, имеющих право на беспрепятственное посещение объектов. В числе таких лиц, конечно, есть депутаты.

Теперь депутат Галина Подойникова намерена во что бы то ни стало попасть в «сверхсекретный» свинарник, даже если ей для этого придется пройти медицинское обследование: чего не сделаешь, чтобы убедиться, что деньги сахалинских налогоплательщиков идут по назначению.

ИА REGNUM сообщало, что в 2016 году губернатор Сахалина Олег Кожемяко ввел в регионе новую экономическую политику. В рамках НЭП Олег Кожемяко пообещал обеспечить область мясом собственного производства на 61%, молоком на 75%. По данным на 2016 год Сахалинская область завозила из материковых регионов РФ продуктов питания на немыслимую для самого бюджетообеспеченного региона сумму — 13,5 миллиардов рублей.

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Территории опережающего социально-экономического развития
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