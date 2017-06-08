Брянск, 8 июня, 2017, 12:56 — ИА Регнум. Брянские таможенники предотвратили вывоз из России двух картин, которые были написаны в начале XX века русским художником Юлием Клевером, стоимостью 7,9 млн рублей. Как сообщает пресс-служба Центрального таможенного управления, контрабандистом оказался житель России. Полотна нашли в багажнике мужчины во время досмотра на таможенном посту Новые Юрковичи в Брянской области.

Юлий Клевер. Закат

Мужчина хотел вывезти картины «Зимний закат в лесу» и «Две избушки у реки».

«Экспертиза показала, что представленные на исследование картины «Зимний закат в лесу» и «Две избушки у реки», написаны художником Юлием Клевером в начале ХХ века и относятся к категории культурных ценностей, как живописные работы, созданные более 50 лет назад», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас по факту возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2017 года Брянская таможня возбудила семь уголовных дел по факту контрабанды запчастей от огнестрельного оружия с Украины в Россию. Были изъяты 7 стволов от пистолетов и затвор винтовки «Маузер 98».

Кроме того, в августе 2016 года житель Украины пытался провезти через таможню в Брянской области диски колес от военного самолета МИГ-29. В отношении украинца было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу предметов военной техники»).

Юлий Юльевич Клевер (1850−1924) — русский художник немецкого происхождения. Учился в Императорской академии художеств, в том числе, у Михаила Клодта. Особенно прославили Ю.Ю.Клевера его пейзажные закаты. Работы Клевера находятся в Государственном Русском Музее, Государственной Третьяковской Галерее, Серпуховском историко-художественном музее, в музеях целого ряда российских городов, а также в частных коллекциях.