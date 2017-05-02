Брянская таможня возбудила уголовные дела о контрабанде оружия из Украины

Брянск, , 14:54 — REGNUM Брянская таможня возбудила семь уголовных дел по факту контрабанды запчастей от огнестрельного оружия с Украины в Россию. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Центрального таможенного управления, запчасти перевозились в Россию в почтовых посылках.

В России контрабандные посылки получали жители Калужской и Московской областей, а также жители Москвы. Сейчас три человека, причастные к преступлению, уже установлены. Уголовные дела возбуждены по ч.1 ст. 226.1 УК РФ.

«Изъято 7 стволов от пистолетов и затвор винтовки «Маузер 98». Кроме этого, в ходе проведенных обысков были обнаружены и изъяты части оружия, боеприпасы, приспособления для зарядки патронов, приспособление для изготовления боеприпасов», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что в августе 2016 года житель Украины пытался провезти через таможню в Брянской области диски колес от военного самолета МИГ-29. В отношении украинца было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу предметов военной техники»).

Позже в Брянске задержана украинская преподавательница, попытавшаяся вывезти из России 60 тысяч долларов. Женщина попыталась спрятать деньги в постельном белье, но тайник обнаружили таможенники.

Кроме того, в октябре 2016 года Володарский районный суд Брянска конфисковал у гражданина Украины портативные детекторы по обнаружению взрывчатки и запчасти к ним, которые мужчина хотел вывезти из России.

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