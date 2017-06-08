Ростов-на-Дону, 8 июня, 2017, 12:20 — ИА Регнум.

Один из самых обсуждаемых в последние дни вопросов, которым задаются интернет-издания, — где бросит якорь некогда украинский теплоход «Генерал Ватутин». В социальных сетях появилась информация о том, что сегодня, 8 июня, судно пришвартовалось у донских берегов. Подтверждающие фотографии лайнера разместили горожане в популярной группе «Ростов Главный».

ИА REGNUM Река Дон

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В пресс-службе ростовского порта ИА REGNUM проинформировали, что пассажирский трехпалубный теплоход был приобретен у украинского судовладельца Московской пассажирской компанией.

«После проведения таможенной очистки на причале №13 АО «Ростовский порт» судно проследует на ремонт в Аксайский ССРЗ «Мидель», — отметили в порту.

Напомним, южная столица ожидала прибытия теплохода, который прошёл пограничный контроль РФ в Керченском проливе 7 июня.

О том, что круизный лайнер взял курс на Россию, стало известно 6 июня. Якобы лайнер внезапно изменил направление и вместо Одессы отправился в сторону Ростова-на-Дону. В этой связи интернет-издания Украины распространили информацию, в которой экипаж теплохода даже был обвинён в госизмене.

Позже выяснилось, что судно продано. Представитель Южного регионального управления украинской пограничной службы Андрей Белобородченко пояснил, что никаких нарушений закона нет, и «Генерал Ватутин» направился в Россию по решению нового владельца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ожидается, что в год проведения в России чемпионата мира по футболу теплоход начнет обслуживать туристов на речных круизах.

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