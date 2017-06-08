Астана, 8 июня, 2017, 12:01 — ИА Регнум. Казахстан и Китай планируют совместную реализацию 22 инвестиционных проектов на семь миллиардов долларов США. Таков результат проведенного сегодня, 08 июня в Астане IV заседания казахстанско-китайского делового совета.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан КНР

Среди проектов — рамочное соглашение между АО «Самрук-Казына» и Государственным банком развития Китая о предоставлении кредитной линии до 3 миллиардов долларов США на льготных условиях — эти средства предусмотрены в основном на финансирование оборотного капитала и рефинансирование предыдущих займов АО «Самрук-Казына». Остальные договоренности направлены на реализацию проектов в сфере энергетики, химической промышленности и металлургии. .

В частности, достигнута договоренность по производству метанола и аммиака на территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области, а также по запуску производства каустической соды на территории СЭЗ «Химический парк Тараз» в Жамбылской области. Соглашение о реализации этих двух инвестиционных проектов подписано между ТОО «Объединенная химическая компания» и Государственным банком развития Китая.

«У нас «Объединенная химическая компания» активно сотрудничает с китайскими предпринимателями: они реализуют 4 проекта, один из них — строительство интегрированного газохимического комплекса по производству 500 тысяч тонн полипропилена. Этот проект закладывает фундамент базовой нефтехимии в стране. «Самрук-Энерго» реализует 3 проекта совместно с китайскими партнерами», — уточнил сопредседатель делового совета, председатель правления АО «Самрук-Казына» Умирзак Шукеев.

Также будет начато строительство ветровых электростанций в Шелекском коридоре Алматинской области мощностью 60 мегаватт с перспективой расширения до 300 МВт. Кроме этого, начнется по строительству малых ГЭС. Меморандумы по реализации данных проектов подписали АО «Самрук-Энерго» и китайская Hydrochina Corporation. Еще один меморандум АО «Самрук-Энерго» подписал с компанией China Datang Corporation. В их совместных планах расширение ветропарка в районе Ерейментау с 45 до 300 МВт.

На заседании были заключены и рамочные соглашения о сотрудничестве между АО «Самрук-Казына» и China Development Bank Corporation, а также между АО «НК «Kazakh Invest» ТОО «Hubei Kelison».

По остальным проектам известно, что «КазМунайГаз» провел переговоры о целом ряде проектов, в том числе о строительстве индустриального комплекса по производству нефтегазового оборудования в Мангистауской области. «Казатомпром» и China General Nuclear Power Group (Крупная энергетическая компания при SASAC Государственного совета КНР — ИА REGNUM ) реализуют стратегический проект по созданию производства ядерного топлива для атомных станций КНР на базе Ульбинского металлургического завода, (производитель урановой, бериллиевой, танталовой и ниобиевой продукции — ИА REGNUM).

«Тау-Кен Самрук» и China National Import and Export Corporation работают над проектом по созданию горно-металлургического комплекса на базе железорудного месторождения Масальское в Акмолинской области.

По словам Умирзака Шукеева, также планируется участие китайских инвесторов в реализации проекта «Казахтелекома» по строительству волоконно-оптических линий связи в сельских населенных пунктах. Он также отметил, что АО «Казпочта» совместно с дочерними компаниями холдинга Alibaba Group — AliExpress, Tmall — проводит активную работу по увеличению транзита товаров китайских интернет-магазинов через территорию Казахстана.

Стоит отметить, что из 22 документов 6 соглашений на 4,5 миллиардов долларов США подписаны с участием группы «Самрук-Казына».

"В настоящее время в казахстанско-китайском портфеле насчитывается 51 проект на общую сумму около 28 миллиардов долларов. Из них 14 проектов приходятся на группу компаний «Самрук-Казына». В основном проекты сосредоточены в нефтегазовом, химическом, энергетическом, горно-металлургическом, сельскохозяйственном и машиностроительном секторах», — прокомментировал Умирзак Шукеев.

В работе заседания приняли участие порядка 500 представителей государственных органов, крупнейших компаний и финансовых институтов Казахстана и Китая. Организаторы мероприятия — АО «Самрук-Қазына», Комитет по содействию международной торговле КНР и корпорация «CITIC Group».

Напомним, в рамках форума «Один пояс, один путь» Казахстан с Китаем подписали два соглашения по строительству горнометаллургического комплекса на базе титаномагнетитового (железо с содержанием ванадия) месторождения Масальское в Акмолинской области.

В частности, контрактное соглашение между ТОО «Масальский горно-обогатительный комбинат» и китайской корпорацией China National Technical Import and Export Corporation (CNTIC) предусматривает намерение заключить договор подряда на строительство горнометаллургического комплекса. Планируется, что комплекс будет включать в себя всю цепочку — от добычи руды до выпуска различных сортов высокомарочной стали. Суммарные эксплуатационные запасы руды по категориям С1 и С2 на Масальском месторождении составляют 729 миллион тонн. Рамочное соглашение о финансировании проекта было подписано между ТОО «Масальский горно-обогатительный комбинат» и Эксим Банком КНР.

Помимо этого, АО НК «Қазақстан Темір Жолы» заключила в Пекине договор купли-продажи 49% доли участия в ТОО «KTZE — Khorgos Gateway». С китайской стороны документ подписали China COSCO Shipping Corporation Limited и ООО «ГК «Порт Ляньюнган». Привлечение якорных стратегических инвесторов обеспечит рост объемов транзитных грузов через Сухой порт СЭЗ «Хоргос — Восточные ворота».