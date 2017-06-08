Москва, 8 июня, 2017, 10:42 — ИА Регнум. В 2017 году в рамках реализации Государственной программы на мероприятия по поддержке, закладке и уходу за виноградниками предусмотрено 1,5 млрд рублей. Об этом сегодня, 8 июня, заявил руководитель департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России Евгений Ахпашев, сообщили в Минсельхозе РФ.

Виноград

По его словам, на эти средства в 12 регионах России планируется заложить 5,1 тыс. га виноградников (в 2016 году было заложено около 5 тыс. га, что на 50% больше, чем в 2015 году).

В целом по стране заложено больше 2,5 тыс. га виноградников, то есть 49% от плана (+50% к аналогичному периоду 2016 года).

«По итогам пяти месяцев регионы демонстрируют хорошие результаты по закладке новых виноградников», — отметил Ахпашев.

Добавим, в регионах Южного ФО план по закладке новых виноградников выполнен на 41% (заложено 1,1 тыс. га при плане в 2,7 тыс. га), в Северо-Кавказском ФО на 60% (1,4 тыс. га при плане в 2,4 тыс. га), в Приволжском ФО на 70% (3,5 га при запланированных 5 га).

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Как сообщало ИА REGNUM, на Кубани открыт первый в России питомник саженцев винограда. Виноградники в Краснодарском крае теперь будут высаживать из лоз, выращенных на кубанской земле в высокотехнологичном питомнике.

Напомним, в 2016 году аграрии Кубани перевыполнили план по закладке новых виноградников. Фактически было заложено 1237 га виноградников при плане 1,2 тыс. га.

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