Первый в России: На Кубани открыли питомник саженцев винограда

Краснодар, , 08:12 — REGNUM Виноградники в Краснодарском крае теперь будут высаживать из лоз, выращенных на кубанской земле. Посадочным материалом виноградарей обеспечит высокотехнологичный питомник, который был торжественно открыт 26 апреля в Темрюкском районе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации, на сегодняшний день он крупнейший в России.

«Определенные традиции виноделия были утрачены, и сегодня мы с вами присутствуем при моменте, когда эти традиции возрождаются. Это первый шаг к созданию питомников в крае», — отметил на церемонии открытия губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, добавив, что новый питомник станет базовым для всей винодельческой отрасли в регионе, поможет решить задачу импортозамещения посадочного материала.

По словам руководителя винного холдинга «Ариант» Александра Кретова, новый центр по производству саженцев является одним из самых крупных в Европе. Пока здесь будут выращивать 3 млн саженцев в год, однако планируется поднять эту планку вдвое — до 6 млн.

Как отметил лавный агроном агрофирмы Иван Чурсин, пока зависимость по лозе от импорта варьирует от 40 до 50%. Но уже к 2018 году процент снизится до 30%.

«К 2019-му составит 20−15%, к 2020 году питомник всю свою мощность реализует на собственной лозе на 100%», — цитирует «Кубань 24» Ивана Чурсина.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году аграрии Кубани перевыполнили план по закладке новых виноградников. Фактически было заложено 1237 га виноградников при плане 1,2 тыс. га. Подавляющая их часть — в Темрюкском районе края. Для сравнения: в 2015 году было заложено 915 га.

На поддержку отрасли в 2016 году было выделено 381,2 млн рублей субсидий. Из них из краевого бюджета — 81,2 млн рублей, из федерального — 300 млн рублей.

Также в 2016 году на Кубани был собран рекордный с 1993 года урожай винограда. Как уточнил руководитель управления по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского края Олег Толмачев, валовый сбор составил 238 тыс. тонн при средней урожайности 107 центнеров с гектара. Второе место заняли Дагестан и Республика Крым, третье — Севастополь.

На сегодня доля Кубани в общероссийских площадях винограда составляет 30%. Но с этой площади собрано 52% российского винограда.

Что касается производства вина, в течение 2016 года отрасль также продемонстрировала рост объемов производства на 2,2% по сравнению с 2015-м. По производству виноградных вин Кубань занимает первое место, шампанского — второе.

По данным регионального минсельхоза и перерабатывающей промышленности, на сегодняшний день выращиванием винограда в регионе заняты 60 крупных и 147 мелких хозяйств.

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