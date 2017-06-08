Красноярск, 8 июня, 2017, 10:39 — ИА Регнум. Главные события Красноярского края в специальном обзоре ИА REGNUM

Дарья Антонова ИА REGNUM Снос торговых палаток

Пятничная «криминогенная активность»

Предложение главного полицейского региона о «трезвых» пятницах вызвало вопросы у красноярских депутатов.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом Заксобрании, обращение начальника ГУ МВД по региону Александра Речицкого парламентарии обсудили 7 июня на заседании комитета по безопасности и защите прав граждан.

Напомним, в феврале 2017 года Речицкий в ходе отчета на заседании сессии Заксобрания выступил с инициативой о введении запрета на розничную продажу алкогольной продукции по пятницам. По мнению главного полицейского края, проблема «пьяной» преступности должна решаться, в том числе, на уровне законодательной и исполнительной власти.

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Парламентарии напомнили, что сейчас в Красноярском крае не допускается розничная продажа алкогольной продукции в нестационарных торговых объектах с 23:00 до 08:00. Однако, «несмотря на принимаемые полицией меры, уровень преступлений, совершенных жителями края в состоянии алкогольного опьянения, продолжает расти».

По информации полиции, в декабре 2016 года преступления чаще всего совершались именно по пятницам (например, по понедельникам было пресечено 370 правонарушений, по средам — 449 правонарушений, а по пятницам — 570). Что касается преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, то таких больше всего совершается также по пятницам (в ноябре 2016 года: по понедельникам — 37 преступлений; по средам — 39 преступлений; по пятницам — 63 «пьяных» преступления).

«Таким образом, можно говорить о том, что наивысшая криминогенная активность, связанная с потреблением алкогольной продукции, в Красноярском крае приходится на пятницу», — говорится в документе полиции.

По словам полицейских, «пьяная» преступность распространена из-за доступности приобретения алкоголя.

В то же время, по мнению депутатов комитета, один «трезвый» день проблемы не решит: «Люди начнут заранее покупать спиртное, делать запасы впрок, у многих появится соблазн начать дегустацию алкоголя заранее». Кроме того, парламентарии указали на высокий риск роста выпуска суррогатной продукции в связи с запретом. Они считают, что этот вопрос требует тщательного анализа: «Нужен комплексный вопрос к решению проблемы, вообще же запретительные меры не панацея, обязательно следует пропагандировать здоровый образ жизни».

Председатель комитета Анатолий Самков, согласившись с заместителем председателя правительства РФ Александром Хлопониным, заявил, что надо установить полный контроль государства над производством пищевого спирта. Самков сказал, что вопрос роста уровня «пьяных» преступлений «требует пристального внимания со стороны органов государственной власти». Однако «предлагаемое изменение в части установлении запрета на продажу алкогольной продукции по пятницам обладает двойственной юридической природой, выполняет не только функцию правоохраны, направленную на защиту нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, охраны правопорядка, но и функцию правоограничения».

В итоге комитет принял решение предложить ГУ МВД по Красноярскому краю представить в региональный парламент обоснование, содержащее оценку социальных, правовых последствий принятия предлагаемого проекта закона, рекомендации научных организаций, ученых и специалистов, мнения независимых экспертов и так далее. Рекомендуется также провести обсуждение моратория на алкоголь по пятницам.

Напомним, Александр Речицкий был назначен начальником регионального главка МВД в январе 2017 года. А уже в феврале выступил с инициативой запрета на розничную продажу алкоголя в крае по пятницам.

Правила выборов градоначальника

Красноярский городской совет утвердил правила проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Красноярска.

Как сообщили ИА REGNUM в муниципальном парламенте, конкурс по отбору кандидатур на должность главы города назначается горсоветом. Конкурсная комиссия по отбору кандидатов должна состоять из 10 человек, из них пятеро назначаются горсоветом, пятеро — губернатором Красноярского края. Два кандидата, набравшие наибольшее количество баллов по итогам отборочного конкурса, считаются зарегистрированными кандидатами, представляемыми городскому совету.

«Проект решения был очень детально и подробно рассмотрен, проанализирован постоянной комиссией по городскому самоуправлению, которая в итоге рекомендовала его принять, дискуссий не возникло — депутаты проект утвердили», — сказали в горсовете.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, прямые выборы мэра Красноярска были отменены в 2015 году. В настоящее время мэром Красноярска является Эдхам Акбулатов. 13 декабря 2011 года горсовет утвердил его в качестве и.о. главы города. В июне 2012 года Акбулатов одержал победу на выборах мэра с результатом 69,47% голосов избирателей. Срок его полномочий на этом посту истекает летом 2017 года.

Болезненный вопрос для малого бизнеса

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов получил прокурорское представление из-за павильонов.

Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Красноярского края, ведомство провело проверку резонансной информации о сносе временных сооружений на территории города.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярске для малого бизнеса является проблемой предстоящий снос нестационарных торговых объектов, в результате которого более 500 предпринимателей могут лишиться своих мест. 24 мая в Красноярске на Красной площади состоялся митинг предпринимателей, они вышли на акцию протеста, чтобы попытаться сохранить свои рабочие места. В мэрии города ИА REGNUM сообщили, что «457 торговых павильонов, расположенных у автомобильных дорог, будут перемещены в другие точки города в связи с масштабным ремонтом проезжей части и благоустройством прилегающей территории».

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Прокурорская проверка установила, что постановлением администрации Красноярска от 11 ноября 2016 года утверждена муниципальная программа «Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры на 2017 год и плановые период 2018—2019 годов». Задачи программы — оптимизация дорожного движения с разгрузкой наиболее напряженных транспортных магистралей, обеспечение транспортной доступности, а также улучшение архитектурного облика города. Для достижения указанных целей в программе есть мероприятия, связанные с размещением временных сооружений и сносом (демонтажем) самовольно установленных объектов капитального строительства и временных сооружений. Ответственным за выполнение этих мероприятий является департамент социально-экономического развития администрации города. Срок выполнения мероприятий — с 2017 по 2019 год. Результатом должно стать приведение в соответствие с разработанной схемой месторасположения временных сооружений. На указание цели предусмотрено 7 580 000 рублей. Благоустройство города проводится в рамках подготовки к XXIX Всемирной зимней Универсиаде, которая пройдет в Красноярске в марте 2019 года.

30 апреля текущего года руководитель городского департамента социально-экономического развития утвердил план мероприятий по переносу и модернизации временных сооружений, попадающих в границы осуществления работ по комплексному благоустройству и ремонту улиц Красноярска в 2017 году. План предусматривает демонтаж 457 временных сооружений с предоставлением компенсационных мест.

По данным прокуратуры, рядом распоряжений администрации города управлению дорог, инфраструктуры и благоустройства в постоянное (бессрочное) пользование представлено 46 земельных участков в целях благоустройства, на которых расположено 457 определенных для демонтажа временных сооружений. Кроме того установлено, что 304 из 457 временных сооружений расположены в полосе отвода автомобильных дорог, что противоречит требованиям закона «и позволяет сделать вывод о принятии схем размещения временных и торговых сооружений в 2012 году с нарушением установленных требований». В связи с этим в ведомстве сделали вывод, что у администрации Красноярска имеются основания для демонтажа временных сооружений при условии предоставления компенсационных мест.

Вместе с тем, вокруг размещения и сноса нестационарных торговых объектов возникла социальная напряженность. По данным прокуратуры, причиной стали допущенные администрацией города нарушения, связанные с изначальным формированием схем размещения сооружений с нарушением требований действующего законодательства, отсутствием таких схем в графической форме, а также несвоевременным принятием мер по расторжению договоров размещения временных сооружений, расположенных на земельных участках, предоставленных в постоянное пользование управлению дорог, инфраструктуры и благоустройства.

По указанным фактам прокуратура города 2 июня 2017 года внесла главе Красноярска представление.

В ведомстве также указали на то, что в городе складывается негативная ситуация вокруг сноса павильонов, уровень доверия представителей бизнеса к органам местного самоуправления снижается. Поэтому прокуратура предложила губернатору края Виктору Толоконскому рассмотреть данный вопрос на внеочередном заседании совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

Депутаты могут выдохнуть

Центральный районный суд Красноярска прекратил производство по административному иску прокурора Красноярска к городскому совету депутатов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что производство по исковому заявлению прокурора о признании незаконным бездействия и возложении обязанности на горсовет рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий 17 депутатов на ближайшей сессии прекращено определением Центрального районного суда от 7 июня текущего года.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, на сессии 6 июня горсовет рассмотрел требование прокурора Красноярска о досрочном прекращении полномочий 17 депутатов — Константина Сенченко, Владимира Владимирова, Вячеслава Гордеева, Александра Негруцкого, Максима Золотухина, Валерия Быкова, Разима Абасова, Владимира Кондрашева, Евгении Бухаровой, Владимира Егорова, Виталия Тычинина, Нины Михалевой, Геннадия Торгунакова, Владимира Пястолова, Виталия Дроздова, Елены Курамшиной, Юрия Турова.

Требование прокурора было связано с нарушениями, допущенными депутатами при подаче сведений о доходах за 2015 год.

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«Ранее требование рассматривалось на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов в Красноярском городском совете, и комиссия рекомендовала городскому совету не принимать решения о досрочном прекращении полномочий указанных депутатов. Депутаты согласились с предложением комиссии», — говорится в сообщении муниципального парламента.

Напомним, инициатором рассмотрения данного вопроса на сессии 6 июня выступил депутат Константин Сенченко. Он обратился к спикеру муниципального парламента Татьяне Казановой с просьбой включить в повестку сессии вопрос о досрочном прекращении его полномочий, так как, по его мнению, тянуть время дальше уже нельзя.