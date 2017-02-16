Четверг, 16 Февраля 2017 года
15:10:17 МСК

Красноярцам предлагают «трезвость по пятницам»

Общество
Почему «днем трезвости» выбрана именно пятница, а не суббота или воскресенье, недоумевает депутат

Красноярск, 16 февраля 2017, 14:44 — REGNUM  Начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий, отчитываясь перед депутатами о результатах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел региона за 2016 год, предложил разработать закон о трезвости по пятницам.

В краевом парламенте ИА REGNUM сообщили, что, по словам Речицкого, так называемая «пьяная преступность» является на сегодняшний день одной из острых проблем: «Тревогу здесь вызывают Таймыр и Северо-Енисейский район, где практически 90% преступлений совершается лицами, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения».

В ходе обсуждения доклада депутат Илья Зайцев обратил внимание на работу круглосуточных павильонов. «С вероятностью 95 процентов там торгуют алкоголем. Ради продажи булки хлеба, понятно, ночью никто не станет работать. К сожалению, внутренние органы не всегда реагируют. Я знаю, вы ограничены законом в проведении таких проверок. Но ведь деятельность таких торговых точек влечет рост числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Мы готовы вас поддержать в борьбе с этой незаконной продажей алкогольной продукции», — отметил парламентарий.

В ответ главный полицейский Красноярского края предложил разработать закон о трезвости по пятницам. По его мнению, проблема должна решаться, в том числе, на уровне законодательной и исполнительной власти.

«Ограничение продажи алкоголя и его рекламы, безусловно, будет способствовать повышению культуры трезвости. Однако нужно понимать, что на первоначальном этапе такие меры могут спровоцировать продажу и потребление суррогатного алкоголя. Не меняя социальные условия жизни людей, одними лишь запретами остановить проблему алкоголизации населения невозможно», — прокомментировал ИА REGNUM предложение Речицкого первый секретарь Красноярского крайкома партии «Коммунисты России» Андрей Селезнев.

«Однако в долгосрочной перспективе это правильное направление. Из этого предложения выйдет толк, если оно будет подкреплено мерами экономического и социального роста, повышения благосостояния и занятости населения», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

«Замечательно, что новый руководитель Главного управления МВД по краю обращает внимание на проблему преступлений, которые совершаются в состоянии алкогольного опьянения, в целом на оборот алкоголя. Однако, что касается процедуры, связанной с запретом алкоголя по пятницам, возникают резонные вопросы: почему именно пятница? Почему не суббота или не воскресенье? Почему один день в неделю, а не два? Поэтому я думаю, что это такое предложение, под которым пока нет какого-либо обоснования», — выразил свое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат Заксобрания края Илья Зайцев.

«Сейчас у нас в регионе действует ограничение на продажу алкоголя с 23 часов и до утра. Однако пока правоохранительные органы и другие ответственные лица не могут справиться с продажей алкоголя в ночное время. Мы знаем десятки случаев, когда машины такси привозят алкоголь, мы знаем сотни случаев, когда в работающих круглосуточно павильонах незаконно продают алкоголь. Если мы занимается темой сокращения потребления алкоголя, и, соответственно, сокращения «пьяной преступности», необходимо все это делать комплексно. Нужно работать со специалистами, в том числе с наркологами, опрашивать население, проводить необходимые исследования и так далее. Только лишь запретительные меры не помогут», — считает парламентарий.

Добавим, по данным регионального управления Роспотребнадзора, в III квартале 2016 года в 52 городских округах и муниципальных районах Красноярского края было зарегистрировано 1 224 случая острого отравления химической этиологии, из них с летальным исходом — 215 случаев. Причем в причинной структуре таких отравлений первое место занимает отравление в результате токсического действия алкоголя — 36,6%. В структуре алкогольных отравлений 86,6% случаев приходится на отравления в результате токсического действия этилового спирта.

Что касается метилового спирта, в крае в 2016 году зарегистрировано 45 случаев острых отравлений метанолом, 36 из которых закончились летальным исходом (80%).

Читайте ранее в этом сюжете: Житель Красноярского края умер, выпив подаренный родственниками виски

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Алкоголизм и борьба с ним
Главное сегодня
NB!
16.02.17
Суд: Мария Захарова стала соответчиком по иску ИА REGNUM
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
16.02.17
Крым готов выйти из эксперимента по введению курортного сбора
МоскваРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
16.02.17
А вас я попрошу остаться! В Дагестане журналистов не пустили к Памфиловой
МахачкалаРоссия Единый день голосования 18 сентября 2016 г. Общество
NB!
16.02.17
Депутатам ГД не хватает средств на транспорт для встреч с избирателями
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
16.02.17
Юрий БаранчикГлавный враг Трампа — внутри США
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Станислав ТарасовБлижний Восток: к чему ведет телефонная и Twitter-дипломатия Трампа
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Михаил ДемуринПредатели и предательство: Вороненков, его предшественники и финал
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
16.02.17
Ставрополье первым в России запретило продажу вейпов детям
СтавропольРоссия Борьба с курением Общество
NB!
16.02.17
Сводка боев в Донбассе: Под Донецком войска ДНР «накрыло» «Градом»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
16.02.17
Глава Ленобласти предостерег Петербург от дележа на «своих» и «чужих»
Санкт-ПетербургЛенинградская областьРоссия Объединение Санкт-Петербурга и Ленинградской области Политика
NB!
16.02.17
ГД вводит уголовную ответственность для взрослых за смертельные игры детей
МоскваРоссия Самоубийства детей и подростков Политика
NB!
16.02.17
Михайличенко ДмитрийРучной режим «только для Татарстана»
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
16.02.17
56% граждан РФ против скидок Белоруссии на нефть и газ: опрос
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Экономика
NB!
16.02.17
Минобороны ждет от Пентагона объяснений слов Мэттиса о России — Шойгу
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
16.02.17
Депутат МГД: В «ЕР» не знали о том, что у Максаковой двойное гражданство
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
16.02.17
Из-за «Единой России» на Алтае разгорелся межрелигиозный скандал
Горно-АлтайскРоссия Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними Политика
NB!
16.02.17
Андрей ВыползовТихий блицкриг Германии: как из русских калининградцев делают немцев
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
16.02.17
«Сплошная фальшь»: Неверов заподозрил Максакову в нарушении закона
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
16.02.17
ЦБ РФ лишил лицензии «Северо-Западный 1 Альянс Банк»
МоскваРоссия Отзыв лицензий у банков Экономика
NB!
16.02.17
В мэрии Перми прошли обыски
ПермьРоссия Коррупция Происшествия
NB!
16.02.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Александра Краско
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
16.02.17
Глава Пентагона: «России нельзя позволить говорить громче стран НАТО»
БрюссельБельгия Обострение отношений России и НАТО Политика
ещё главное