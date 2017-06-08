Москва, 8 июня, 2017, 10:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин устойчиво лидирует в рейтинге доверия политикам (48,1%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Показатель одобрения деятельности главы государства более полугода не снижается ниже 80%. За неделю (29 мая-4 июня) он составил 81,1%.

Работу премьер-министра по данным за тот же период положительно оценили 51,0% (показатель начал постепенно снижаться в марте с.г.), правительства России — 55,9% респондентов.

В Топ-3 рейтинга доверия также вошли Сергей Шойгу (16,6%) и Дмитрий Медведев (14,9%).

Лидером «антирейтинга» остается Владимир Жириновский. Не доверили бы ему решение важных государственных вопросов 24,6% граждан.

Электоральный рейтинг партии «Единая Россия» в течение нескольких месяцев находится в диапазоне 47−49%, за неделю он составил 48,4%.

Среди других парламентских партий серьезных колебаний электоральных показателей также не наблюдается. Поддерживают ЛДПР 12,0% респондентов, КПРФ — 9,5%, «Справедливой России» — 4,4%.

Опросы проведены 29 апряля-4 июня в 2017 года. В опросе принимали участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Каждый день опрашивались 600 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ. Приведено среднее значение за семь дней опроса (за неделю объем выборки — 4200 респондентов). Метод опроса — телефонное интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опросов, большинство жителей России хорошо относятся к президенту РФ Владимиру Путину. У 32% опрошенных он вызывает симпатию, у 10% — восхищение, 27% не могут сказать о нем ничего плохого.

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