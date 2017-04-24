Путину доверяют 72% жителей России: опрос

Москва, , 13:37 — REGNUM Большинство жителей России хорошо относятся к президенту РФ Владимиру Путину. У 32% опрошенных он вызывает симпатию, у 10% — восхищение, 27% не могут сказать о нем ничего плохого. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Доверяют Путину и ценят его заслуги 72% граждан РФ. Главными достижениям респонденты считают, повышение боеспособности и реформа Вооруженных сил РФ (34%), укрепление международных позиций России (29%) и решение чеченской проблемы (8%).

Среди нерешенных проблем в России, по мнению опрошенных, остаются: обуздание «олигархов», ограничение их влияния, повышение уровня жизни граждан, рост зарплат и пенсий и борьба с коррупцией, взяточничеством.

47% считают, что президент РФ подбирает руководителей на высшие государственные посты в основном по способностям или на основании личной преданности (39%).

Опрос проведен 7 — 10 апреля 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, на начало апреля 2017 года президент России Владимир Путин лидировал в рейтинге доверия политикам с большим отрывом от остальных (в течение месяца показатель изменялся с 53,1% до 49,6%).