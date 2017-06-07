Воронеж, 7 июня, 2017, 15:51 — ИА Регнум. В Воронеже началась работа по созданию «зеленого щита» — лесной территории, где будет запрещена вырубка деревьев, и которая должна будет защищать город от пыли. Сейчас депутаты Воронежской областной думы работают над проектом регионального закона «О лесопарковых зеленых поясах городских населенных пунктов в Воронежской области». Законопроект уже принят в первом чтении, но перед дальнейшим рассмотрением депутаты решили провести парламентские слушания. Корреспондент ИА REGNUM побывал на слушаниях и узнал, чего опасаются воронежские общественники.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Карта лесопаркого пояса Воронежа

Анна Кумицкая ИА REGNUM Карта лесопаркого пояса Воронежа

По сути, работа над созданием зеленого пояса вокруг Воронежа и других крупных городов региона только началась. Первым шагом стала разработка регионального закона. Примечательно, что публичные слушания по закону прошли спустя 11 месяцев с момента вступления в силу аналогичного федерального закона.

Региональный закон определяет полномочия органов власти и этапы создания и использования лесопарковых поясов. Отбираться участки для включения в зеленый пояс будут по критериям, которые разработал Воронежский государственный лесотехнический университет.

«Первым и наиболее важным критерием отбора лесных участков для включения в лесопарковый зеленый пояс является критерий локализации, — рассказала проректор по науке и инновациям ВГЛТУ Светлана Морковина. — С этой позиции мы выделили участки, которые расположены как на землях лесного фонда, так и на землях иных категорий. Участки располагаются на расстоянии 30 км от границ города. Именно такая граница позволяет обеспечить сохранение всех экологических функций и микроклимата в городе. Участки иных категорий могут быть представлены бульварами, садами, парками и скверами».

Таким образом, ученые предлагают внести в зеленых пояс не только пригородные леса, но и городские парки. Это, наверняка, понравится многим жителям — по сути, парки получат дополнительную защиту от незаконной вырубки и посягательств строителей.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Парламентские слушания

При этом площадь зеленого пояса должна составить не менее 1 тысячи га в границах города и 10−15 тысяч га пригородных лесов. В качестве границ зеленого пояса экологи предлагают взять Воронежский государственный природный биосферный заповедник с северной стороны города и село Костенки — с южной. С западной стороны зеленый пояс должен заканчиваться на линии «село Девица — село Ендовище — село Раздольное», а с восточной — на линии «село Рождественская Хава — Успенская Хава». К слову, с таким предложение согласились не все. К примеру, зампред правительства Воронежской области Максим Увайдов сообщил, что люди ожидают создание лесопаркового пояса, причем в большей степени — паркового.

«Если парковая зона, то, значит, это место, где можно гулять. Поэтому с учетом этих посылов нам надо понимать, до Верхней Хавы мы махнем, или до Боброва, или Павловск накроем. При этом я еще раз всех ориентирую, что все остальная территория как была — земли лесфонда, так и остается», — сказал Максим Увайдов.

Обсуждение законопроекта вызвало эмоции не только у представителей правительства, но и у защитников природы. Так, члены инициативной группы по защите села Ямное от вырубки (село в последнее время стало местом массовой застройки, в первую очередь, из-за своей близости к Воронежу), повторили слова своих коллег и предложили ввести мораторий на вырубку деревьев в Рамонском районе и в Воронеже.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Участник парламентских слушаний о проекте закона о создании зеленого щита вокруг Воронежа

Представители органов власти сообщили, что они, может быть, и были бы рады, но не позволит прокуратура — юридически у правительства нет на это прав.

«У нас было предложение ввести мораторий, но прокуратура высказалась против, — рассказал Максим Увайдов. — Но все равно мы приняли решение, губернатор поддержал, не юридически, конечно. Но, тем не менее, по городскому округу Воронеж губернатор высказал пожелание воздерживаться от предоставления земель лесного фонда в аренду до принятия решения об установлении границ лесопаркового пояса».

Депутат облдумы от КПРФ Андрей Рогатнев заявил, что закон — решение слишком позднее. Особенно учитывая пожары 2010 года, которые нанесли лесам Воронежской области немалый урон.

«Вредительство — это то, что федерация почему-то думает задним умом, готовит такие поздние проекты. У нас получается лента, а не пояс. Не представляю, какие пояса могут быть у Хавы, если там сады и мусорный карьер», — сказал депутат представитель КРПФ Андрей Рогатнев.

В любом случае, региональный закон еще не принят. Все замечания и предложения, которые были внесены на парламентском обсуждении, будут доработаны и внесены как поправки. Только после этого начнется работа непосредственно по включению участков в пояс. Продлиться все это может достаточно долгое время.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Заместитель руководителя управления лесного хозяйства Воронежской области Мирослава Скрынникова

ИА REGNUM напоминает, что закон о «зеленом щите» Владимир Путин подписал в июле 2016 года. Согласно поправкам в закон «Об охране окружающей среды» вокруг крупных городов могут быть созданы «зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности». По сути, законом просто восстанавливаются те леса, которые были вокруг городов до тех пор, пока не началось массовое строительное безобразие и пока интересы строителей не стали важнее здоровья горожан.

Воронежские активисты при обсуждении закона уже заостряли внимание на том, что необходимо спасать от вырубок и городские парки и скверы. Так, сотрудник воронежской региональной общественной организации «Центр экологической политики» и член Общественной палаты региона Виктория Лабзукова говорила о том, что непонятно, о какой пользе от «зеленого щита» можно говорить в ситуации, когда массово вырубаются зеленые насаждения.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Участники парламентских слушаний

При этом редко в Воронеже находят виновных в незаконных вырубках. К примеру, только в 2015 году управление экологии Воронежа направило в отделы полиции и прокуратуру материалы по 49 случаям, при которых было вырублено почти три тысячи деревьев. Общий ущерб от этих действий составил более 30 млн рублей. Но из 49 случаев уголовными делами стали только 25. В возбуждении остальных было отказано.