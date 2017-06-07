Москва, 7 июня, 2017, 07:22 — ИА Регнум. Если бы между Российской Федерацией и США произошел масштабный вооруженный конфликт, то его бы никто из людей не смог пережить. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, отрывок из которого опубликован на канале Showtime видеосервиса YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Я думаю, что никто бы не пережил», — сказал Путин, отвечая на вопрос режиссера, смогли бы США победить РФ в возможном вооруженном конфликте.

При этом российский лидер выразил надежду, что отношения между двумя странами все же наладятся и до вооруженного противостояния не дойдет.

«Надежда всегда есть, — сказал Путин. — Пока нас не понесут в белых тапках на кладбище».

Отметим, что документальный фильм обладателя премии «Оскар» Оливера Стоуна о президенте РФ Владимире Путине выйдет в эфир на кабельном телеканале Showtime 12−15 июня. Фильм основан на 12 интервью, снятых режиссером на протяжении двух лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 апреля кинорежиссер Оливер Стоун рассказал о своем новом фильме про президента РФ Владимира Путина, который вскоре выйдет в американский прокат. По его словам, речь идет не о документальном фильме, а скорее об очень развернутом интервью.

«Путин — один из наиболее важных мировых лидеров, и поскольку США объявили его врагом — заклятым врагом — думаю, очень важно послушать, что он хочет сказать», — заявил тогда режиссер.

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