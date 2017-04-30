Воскресенье, 30 Апреля 2017 года
12:19:18 МСК

Оливер Стоун рассказал о своем новом фильме про Владимира Путина

Политика

Фильм скоро выйдет в прокат в США

Владимир Путин
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Вашингтон, 30 апреля 2017, 11:22 — REGNUM  Американский кинорежиссер Оливер Стоун рассказал о своем новом фильме про президента Российской Федерации Владимира Путина, который вскоре выйдет в американский прокат. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает телеканал RT.

Стоун рассказал, что речь идет не о документальном фильме, а скорее об очень развернутом интервью. «Господин Путин — один из наиболее важных мировых лидеров, и поскольку Соединённые Штаты объявили его врагом — заклятым врагом — думаю, очень важно послушать, что он хочет сказать», — заявил Стоун.

Режиссер интригует тем, что в картине американцам будет представлена точка зрения, которую они ещё не слышали.

Стоун поведал, что за два года он встречался с российским лидером четыре раза. Кинорежиссер признался, что при общении с президентом РФ его поразила прямота Путина. Стоун отметил, что считает, что он и его съемочная группа «отдали должное» Путину, представив на фоне изложения фактов Запада его комментарии, которые могут объяснить точку зрения России, в надежде предотвратить непонимание и опасную ситуацию на грани ядерной войны.

Также Стоун выразил уверенность, что Россия не влияла на выборы президента США. Все слухи о якобы вмешательстве российских хакеров режиссер считает политической войной демократов против Дональда Трампа.

Кроме того, в фильме есть мнение Путина по поводу беглого агента американских спецслужб Эдварда Сноудена, который скрывается в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Оливер Стоун известен как режиссер, который снимает фильмы на острые политические темы. В разное время его героями были такие президенты США, как Джон Кеннеди, Джордж Буш-младший, Ричард Никсон. Последним фильмом Стоуна была лента «Сноуден», которая рассказывает историю беглого агента американских спецслцжб, поведавшего миру правду о тотальной слежке американского разведсообщества за гражданами США, а также за гражданами других стран.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Документальное кино
Главное сегодня
NB!
30.04.17
Столичная «кошмарная демонстрация обрубков»: инвалиды требуют войны
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
30.04.17
Анастасия Суховеркова«По закону» или «по понятиям»: как Великобритания уходит из ЕС
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
30.04.17
Станислав СтремидловскийВатикан напоминает Баку: Азербайджан – древняя страна христианства
БакуАзербайджан Главное о Ватикане Общество
NB!
30.04.17
Федор Годунов-Чердынцев, Алексей Никитин«Жизнь Чернышевского». Вторая серия
СаратовРоссия «Жизнь Чернышевского» в ИА REGNUM Культура
NB!
30.04.17
Елена ХаненковаАпология Германии: преступление, позор, покаяние
БерлинГермания Холокост Политика
NB!
30.04.17
Тони Блэр: Тереза Мэй скрывает реальные последствия Brexit
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
30.04.17
Игорь Юдкевич, Дарья АлексееваПолитическая рулетка распоясавшихся игроманов
МоскваРоссия Карикатура REGNUM Политика
NB!
30.04.17
Леонид НерсисянШоу для юного зрителя: Украинские ракеты «Ольха» и «Гром-2»
КиевУкраина Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
30.04.17
El País: «В Москве выселят 1,6 миллиона человек»
МадридИспания Расселение и снос пятиэтажек в Москве Общество
NB!
30.04.17
Соцопрос: Ни Макрон, ни Ле Пен не смогут объединить французов
ПарижФранция Социологические опросы Политика
NB!
30.04.17
Как польские подростки разгромили немецкое кладбище
ЩецинПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
Афганские банды — результат 16-летний оккупации этой страны США
КабулАфганистан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
Экономика: как очистить данные от эмоций
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
30.04.17
Как Макрон притворится президентом?
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
Динамичный триллер: по пути в Европу Украине скучать не приходится
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
Выборы во Франции: «я его слепила из того, что было»
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
«Кузькина мать» снова жива и умирать не собирается
СеверодвинскАрхангельская областьРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
Владимир Добрынин Альтернатива для Венесуэлы: военное положение или военный переворот?
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
29.04.17
Андрей ВыползовОбщая память для России и Польши
ВаршаваПольша День Победы Политика
NB!
29.04.17
Борис БлохинСтанет ли Макрон французским Обамой
МоскваРоссия Выборы президента Франции Политика
NB!
29.04.17
Андрей ПронинОлимпийская сборная России выиграла Кубок АЛРОСА: Фоторепортаж
Санкт-ПетербургРоссия Хоккей Спорт
NB!
29.04.17
Джордже ВукадиновичЧерногория в НАТО и новая геополитическая действительность на Балканах
БелградСербия Вступление Черногории в НАТО Политика
ещё главное