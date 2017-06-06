Волгоград, 6 июня, 2017, 15:36 — ИА Регнум. В Волгограде территория у подножия Мамаева кургана преображается. В настоящее время начались работы по обновлению второй очереди мемориального парка. Речь идёт об участке в границах от Аллеи России до железнодорожных путей общей площадью почти пять гектаров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра 6 июня.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM «Родина-мать зовёт»

Коммунальщики уже начали опиловку сухих деревьев, площадку готовят под дальнейшие строительно-монтажные работы.

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Мамаев курган в Волгограде преобразится к лету 2018 года

Как заверил заместитель директора МБУ «Северное» Илья Багров, зелени здесь меньше не станет, взамен ветхих деревьев будут высажены новые зелёные насаждения — порядка 1,7 тыс. катальп, берёз, каштанов и хвойников. Погибнуть им не дадут, обещают в МУП. Здесь будет установлена автоматическая система полива.

«Согласно проекту здесь также появятся пешеходные и велосипедные дорожки, зеленый амфитеатр, современные парковые светильники и садовая мебель — урны, лавочки и парковые диваны», — уточнили в мэрии.

Также проект предусматривает и организацию площадок для пунктов проката спортивного инвентаря — велосипедов, роликовых коньков. Помимо этого, на территории планируется устройство зеленого амфитеатра.

Все работы будут выполняться за счет внебюджетных средств. Завершить благоустройство второй очереди зеленой зоны планируется к маю 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, работы по комплексному благоустройству мемориального парка у главной высоты России начались в марте 2017 года. За два месяца на зеленой зоне площадью порядка трёх гектаров появился благоустроенный парк — здесь высажены деревья и кустарники, сооружены пешеходные дорожки, смонтированы современные парковые светильники и садовая мебель. В рамках первого этапа благоустройства 9 Мая в Волгограде торжественно открылась Аллея России. В парке также появился новый исторический и природный памятник — Сталинградский тополь, выращенный из побега легендарного дерева с Аллеи Героев.

Добавим, что ждёт реконструкция и сам памятник «Родина-мать зовёт». Планируется заменить стальные канаты внутри памятника. Обновится монумент и снаружи — будут отреставрированы бетонные части. Чтобы уберечь людей от несчастных случаев, обзорная площадка у подножия мемориала уже закрыта для посещений. На реконструкцию Мамаева кургана будет потрачено 2 млрд рублей из федерального бюджета.