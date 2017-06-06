Москва, 6 июня, 2017, 15:15 — ИА Регнум. Процесс приема в гражданство Российской Федерации стоит сопровождать торжественным актом — произнесением присяги или клятвы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, сообщает 6 июня пресс-служба Кремля.

Военная присяга

«У нас когда люди приходят в армию, произносят присягу. Но когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь тоже можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт», — отметил глава государства.

Путин пояснил, что такая процедура подтверждает намерение человека следовать законам и традициям России, уважать ее историю. Кроме того, существуют случаи, когда при приеме в гражданство человек указывает о себе недостоверные сведения, и тогда речь уже будет идти о юридических последствиях.

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