Законопроект, упрощающий получение гражданства РФ, внесен в Госдуму

Москва, , 14:22 — REGNUM Законопроект, упрощающий получение гражданства РФ жителями ЛНР и ДНР, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 25 апреля.

«Отказ от гражданства иностранного государства не требуется, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации, если отказ от гражданства иностранного государства невозможен в силу не зависящих от лица причин либо в иных случаях, предусмотренных настоящим федеральным законом», — отмечается в документе.

Инициатива направлена на упрощение порядка получения вида на жительство в Российской Федерации и гражданства РФ для отдельных категорий иностранных граждан и направлен на устранение положений законодательства, делающих невозможным в настоящий момент получение вида на жительство и гражданства Российской Федерации для граждан отдельных государств, которые при этом были признаны носителями русского языка.

Сейчас для принятия решения о выдаче вида на жительство требуется наличие документа полномочного органа иностранного государства, подтверждающего обращение с заявлением об отказе от имеющегося у него гражданства иностранного государства.

Ранее законопроект об упрощенном получении гражданства РФ внес в Госдуму депутат Константин Затулин («Единая Россия»), инициатива нашла поддержку в комитете Госдумы по делам национальностей.

Предложено дать право пройти собеседование на комиссии по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка не только тем, кто сам или его родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, как в ныне действующем законе, но и тем, кто родился или имеет родственников по прямой восходящей линии, родившихся в России.

Поправки дают право «носителям русского языка» на получение вида на жительство, как и другим иностранным гражданам, без заявления об отказе от иного гражданства, а также устанавливают сроки действия вида на жительство и возможности его продления по общему для иностранцев порядку.

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