Южно-Сахалинск, 6 июня, 2017, 10:23 — ИА Регнум. Губернатор Сахалина Олег Кожемяко поручил вернуть соцвыплаты детям и беременным женщинам. Такое распоряжение глава региона отдал после многочисленных протестов островитян, которые обвинили региональные власти в бездушии и нарушении прав, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кузьма Петров-Водкин. Мать. 1913

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После принятия скандального регионального закона, ограничившего круг получателей денежных выплат на полноценное питание беременных и детей до трех лет, на Сахалине региону прокатилась волна возмущений и протестных акций. Жители возмущены тем, что в регионе, бюджет которого всегда был одним из самых больших в стране, люди живут бедно и не могут обойтись без социальных выплат. Новый же закон, за который проголосовало большинство думцев-единороссов, допускает получение выплат на полноценное питание лишь тем сахалинцам, чьи доходы не превышают 1,5 прожиточного минимума.

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«Прежде, чем принимать законы, которые затрагивают интересы подавляющего большинства жителей, необходимо проводить тщательный анализ возможных последствий, широко обсуждать их с участием всех заинтересованных сторон», — заявил областным депутатам Олег Кожемяко.

Глава региона рекомендовал парламенту в ближайшую сессию рассмотреть вопрос о восстановлении выплат.

Инициативу о возвращении выплат озвучили некоторое время назад представительницы сахалинской организации «Женщины России». Лидер — Наталья Коршунова — областной депутат от «Единой России», изначально активно поддерживала отмену выплат. Равно как и ее коллеги по партии. Теперь депутатам придется приложить усилия, чтобы все вернуть в первоначальное состояние.

Однако, сахалинские «Женщины России» вовсе не готовы вернуть выплаты на полноценное питание беременным женщинам и маленьким детям «просто так». Они продолжают обсуждать различные условия, общий смысл которых сводится к тому «чтоб не всем подряд платить». Между тем, выплаты — смехотворные: на полноценное питание детям и беременным богатейший бюджет страны платит всего 2 тыс. рублей в месяц.

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Одна из представительниц организации, Светлана Москалева, акушер-гинеколог, предложила увязать выплаты беременным со сроками постановки на учет по беременности. По ее мнению, это стимулирует как можно раньше вставать на учет.

Другие «Женщины России» предложили установить предельную границу, позволяющую выплачивать пособия, в три прожиточных минимума. А тем, у кого доход больше — не платить. К единому мнению, судя по всему, пока не пришли.

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Как сообщало ИА REGNUM, отмена всеобщих выплат на полноценное питание для беременных женщин и детей до трех лет, а также выплат на рождение первенца вызвало резко негативную оценку сахалинской общественности. Финансовое положение островитян ухудшается день ото дня. Почти половина всех денежных средств богатейшего региона сосредоточена в руках 20% населения. Остальные живут бедно. Если в 2016 году правительство предоставляло 17 тысячам бедных семей продукты по сниженным ценам, то в 2017 году вынуждено выдавать еду бесплатно. Население области не дотягивает даже до 500 тыс. человек. По данным депутата Облдумы Галины Подойниковой, ежегодно Сахалин покидают 22,5 тыс. человек