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На Сахалине отменили выплаты детям и беременным — сэкономили 200 млн рублей

Экономика

Закон об отмене всеобщих выплат на рождение первенца, на полноценное питание беременным и детям вступил с силу

Южно-Сахалинск, 26 апреля 2017, 09:29 — REGNUM  На Сахалине вступил в силу региональный закон об отмене всеобщих выплат на рождение первенца, а также на полноценное питание для беременных женщин и детей. Теперь получать выплаты смогут лишь те, чей доход не превышает 1,5 прожиточного минимума. Закон, инициированный губернатором Сахалина Олегом Кожемяко, позволяет областному бюджету сэкономить 200 миллионов рублей, но вызывает резко негативную оценку общественности, передает корреспондент ИА REGNUM.

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При этом те, кому выплаты были назначены до вступления закона в силу, будут их получать.

«Из Сахалинской области ежегодно уезжает порядка 22,5 тысяч человек. Все эти выплаты носят заявительный характер и, поверьте, миллионеры за ними не ходят. А ходят люди, молодые семьи, у которых ребенок родился, папа вкалывает на трех работах, семью не видит, потому, что квартира в ипотеку и так далее. Люди живут плохо, особенно в провинции. Люди беднеют. Люди болеют. Конечно, люди возмущены! Особенно на фоне процесса над Хорошавиным, где известные на островах люди рассказывают как они сотни миллионов взяток давали. Вот таким выплаты на питание беременных жен и родившихся первенцев точно не нужны! Наша фракция КПРФ была против. Сахалин пустеет, правительство обязано делать все для повышения рождаемости. А оно действует ровно наоборот!», — возмутилась депутат Областной думы Галина Подойникова.

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В сахалинских соцсетях реакция на отмену льгот крайне негативная.

«Кошмар. А мы ругаем Хорошавина. Это он подписал выплаты от 50 до 100 тысяч на первенца и озвучил на пресс-конференции. А принять не успели. Сделали по минимуму, а теперь не только не проиндексировали, но и вообще отменили. А про питание полноценное деткам и беременным — вообще стыд. Там сумма-то чуть больше 2 тысяч рублей, и то отобрали!», «Интересно, а народ может уволить депутатов? А то очень хорошо живут, с такими зарплатами! Я бы с удовольствием им импичмент объявила всем!», «Ничего-ничего. Нельзя народ злить бесконечно. Мы не французы — на баррикады не полезем. Но вот на выборы… На выборы мы сходим!», «А что вас удивляет? Наши верховные жрецы забыли, за чей счет банкет и откуда берутся деньги в бюджете. Потому приняли решение — не плодить более нищету и сосредоточится на улучшении жизни правящего класса. Ребята просто забыли, зачем в стране есть обычные люди, и кто создает все блага вокруг. Есть только один вопрос: «Когда же вы нажретесь?», «Олег Николаевич! Да что же вы творите?! Уезжайте уже в свою Амурку! Урежьте зарплаты депутатам! Зачем вы детей трогаете?! Как вам не стыдно?!».

В обсуждении — сотни возмущенных комментариев. Люди поименно перечисляют депутатов Облдумы, проголосовавших за «драконовский», по их мнению, закон.

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Как сообщало ИА REGNUM, отмена всеобщих выплат беременным, детям на полноценное питание, а также всеобщих выплат на первенца вызвало резко негативную реакцию общественности на Сахалине. Между тем, финансовое положение островитян ухудшается день ото дня: если в 2016 году областные власти вынуждены были продавать 17 тысячам бедных сахалинских и курильских семей продукты по сниженным ценам, то в этом году принято решение о предоставлении бесплатной еды. Население Сахалинской области на сегодняшний день не дотягивает даже до 500 тысяч человек.

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