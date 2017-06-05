Минск, 5 июня, 2017, 09:20 — ИА Регнум. Предоставление нового кредита Белоруссии могут обсудить эксперты Международного валютного фонда (МВФ) с правительством республики во время работы миссии МВФ 5−12 июня в Белоруссии, сообщает 5 июня БелаПАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

Согласно сообщению, в ходе посещения республики экономисты фонда проведу рабочие встречи с представителями Национального и других крупнейших банков Белоруссии, министерства финансов и министерства экономики и других государственных органов республики.

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Отмечается, что одной из тем обсуждения может стать кредитование Белоруссии фондом на $3 млрд под 2,28% годовых на 10 лет. По мнению экспертов, для правительства новый кредит важен не только с экономической точки зрения, но и для того, чтобы «сигнализировать другим кредиторам и инвесторам», что Белоруссия «идет в правильном направлении и с ней можно иметь дело».

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Напомним, по данным Fitch Ratings, банковская сфера в Белоруссии находится в кризисе и в 2017 году кризисная ситуация сохранится. Так, объем просроченных кредитов государства перед банками к началу 2017 года составил 18% от общего объема проблемных активов в банках.