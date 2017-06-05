Екатеринбург, 5 июня, 2017, 05:42 — ИА Регнум. Ошибаясь в оценках исторических событий, человек непременно ошибется и в оценке нынешней ситуации. А груз лжи, налипший на российскую историю, огромен. Самые крупные «достижения» в дезинформации имели место в перестройку, но за прошедшие годы ситуация если и изменилась к лучшему, то незначительно. Это напрямую влияет на качество политической жизни страны, продолжая выдавать ложь за правду и тем самым затягивая ситуацию стратегического проигрыша.

Галина Брусницына Красная Весна Конференция «Октябрьская революция — мифы и реальность» 27.05.2017 Екатеринбург

Ложная картина мира не дает возможности проявиться настоящим силам развития, живущим в народном самосознании. Если продолжать оценивать советский период русской истории как «черную дыру» продолжительностью в 70 лет, то честь и достоинство потомков и наследников советской эпохи оказываются уничтожены. Общество без достоинства развиваться не может, оно попросту обречено топтаться на месте или деградировать. Политическая элита России, пытаясь закрывать глаза на данное обстоятельство, теряет драгоценное время.

Пока научное общество не в состоянии организованно высказаться по поводу необходимости защиты истории как главного фактора продолжения развития России. Значит, брать на себя эту задачу придется обществу гражданскому. К такому выводу пришли участники конференции.

Подробности читайте в статье: Осталось ли у России право на Историю и у русских — право на самоуважение?

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