Ташкент, 3 июня, 2017, 18:42 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому образован Государственный комитет ветеринарии республики, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Thommy Эмблема ветеринарии

Новое ведомство образовано на базе Главного государственного управления ветеринарии при Министерстве сельского и водного хозяйства Узбекистана.

Документ подписан «в целях кардинального совершенствования системы государственного управления в области ветеринарии, эффективной организации работы по защите здоровья животных, усиления государственного ветеринарного надзора и повышения качества ветеринарного сервиса, обеспечения эпизоотического благополучия и безопасности продовольствия, создания благоприятных условий для производства продукции и сырья животного происхождения».

«Установить, что Государственный комитет ветеринарии Республики Узбекистан входит в состав Комплекса Кабинета Министров Республики Узбекистан по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров», говорится в документе.

Основными задачами и направлениями деятельности нового ведомства определены проведение единой государственной политики, обеспечение реализации нормативно-правового регулирования в области ветеринарии, координацию взаимодействия органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах в данной области, осуществление лицензирования ветеринарной деятельности. Госкомитет также будет разрабатывать госпрограммы по дальнейшему развитию ветеринарной службы, охранять территории страны от заноса заразных болезней животных, внедрять современные методы профилактики здоровья и лечения животных, производить новые виды и формы ветеринарных лекарственных средств и другое.

«Установить, что председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Узбекистан назначается на должность и освобождается от должности президентом страны по представлению премьер-министра», говорится в указе.

Заместители председателя Госкомитета назначаются на должность и освобождаются от должности президентом Республики Узбекистан.

Председатель Государственного комитета ветеринарии является Главным государственным ветеринарным инспектором республики, его заместители — заместителями Главного государственного ветеринарного инспектора, ветеринарные специалисты Управления государственного ветеринарного надзора Госкомитета являются государственными ветеринарными инспекторами в пределах своих полномочий.

Госкомитету передается Научно-исследовательский институт ветеринарии из ведения Узбекского научно-производственного центра сельского хозяйства при Министерстве сельского и водного хозяйства республики.

Новому ведомству передаются и другие структуры.

Контроль за исполнением указа возложен на премьер-министра Республики Узбекистан Абудуллу Арипова.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Узбекистане разработана стратегия развития страны на 2017−2021, которая включат в себя пять приоритетных направлений:модернизацию государственного управления, судебно-правовой системы, либерализацию экономики, реформы в социальном секторе и принципы внешней политики.