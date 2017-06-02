Волгоград, 2 июня, 2017, 15:32 — ИА Регнум. В Волгограде пытаются оспорить постановление губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова о повышении для жителей области платы за коммунальные услуги на 9,8%, которая более чем в два раза превышает предусмотренный правительством РФ порог в 4,2%. С соответствующим заявлением в Волгоградский областной суд обратились волгоградские коммунисты, передаёт корреспондент ИА REGNUM 2 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тарифы

Представители оппозиции считают, что документ нарушает права собственников жилья и членов их семей и требуют признать постановление незаконным и недействующим.

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Напомним, возможность превысить верхнюю планку в 4,2%, установленную правительством РФ для повышения тарифов, у главы региона появилась в связи с соответствующим «добровольным обращением» депутатов Волгоградской городской думы и депутатов части других муниципальных образований об установлении для своих избирателей платежей в повышенном до 9,8% размере.

Как пояснил адвокат Максим Давыдов, процедура принятия спорного постановления губернатора была нарушена. По его словам, после сообщения руководства муниципалитетов о желании повысить тарифы на «коммуналку» более чем на 4,2%, проект постановления главы Волгоградской области должен был поступить депутатам облдумы на рассмотрение. Однако, как заявляет правозащитник, проект документа ни в региональный парламент, ни в представительные органы других муниципальных образований не вносился и народными избранниками не рассматривался.

«Оспариваемое постановление губернатора о повышении тарифов было принято (как следует из его содержания) сразу на основании обращений местных депутатов, без утверждения ими проекта постановления главы региона. С точки зрения действующего законодательства, это недопустимо», — отметил адвокат.

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Волгоградцы требуют ограничить непомерный рост тарифов на ЖКХ

«Кроме того, по нашему мнению, не были соблюдены сроки принятия оспариваемого постановления губернатора № 1013: процедура оформления должна была завершиться до 1 декабря 2016 года, однако фактически оно было принято только 27 декабря 2016 года», — сообщил Максим Давыдов.

Он также напомнил, что необходимость повышения платы на услуги ЖКХ на 9,8% власти пытаются объяснить намерением довести оплату гражданами коммунальных услуг до 100% от экономически обоснованного тарифа, утверждая, что сейчас жителями Волгоградской области производится оплата коммунальных платежей не в полном объёме. Однако документального обоснованных расчётов, подтверждающих необходимость повышения тарифов именно на 9,8%, областные власти в рамках судебного разбирательства не предоставили, добавил адвокат. Не смогли истцы узнать, сколько же процентов от «экономически обоснованного тарифа» платят за коммунальные услуги волгоградцы, а сколько из этой суммы субсидируется.

В этой связи представители оппозиции задаются вопросом, почему губернатор Волгоградской области не принял достаточные меры для того, чтобы побудить ресурсоснабжающие организации снизить свои издержки и, «умерив аппетиты, уложиться» в отведённые правительством РФ для повышения тарифов 4,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, уже менее чем через месяц жители Волгоградской области ощутят на себе рост тарифов на услуги ЖКХ. Изменения, как и по всей России, произойдут с 1 июля. В среднем предельный рост тарифов не превысит 4,2%. Это касается 399 городов и районов области. А вот для оставшихся 44 муниципальных образований размер предельного индекса составит 9,8%. В этом списке — Волгоград, Камышин, Урюпинск, Котово, Ленинск, Николаевск, Петров Вал, Палласовка, а также более 30 сельских поселений.