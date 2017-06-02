Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 14:12 — ИА Регнум. В городе Дубне Московской области построят фармацевтический завод. Соглашение о намерениях подписали сегодня, 2 июня, губернатор Московской области Андрей Воробьёв и учредитель ООО «ПСК-фарма» Сатин Карман Пуния в рамках Петербургского международного экономического форума, «Радио 1».

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Как заявил Пуния, «в проект инвестируется 2,3 миллиарда рублей. В России в рамках импортозамещения будет производиться биотехнологический препарат».

«Гарантируем, что наши препараты будут качественные, а их цена на 30−40% дешевле», — подчеркнул Пуния.

Производство фармацевтической продукции разместят на площади 9 тыс. кв. метров. Планируется создать 130 рабочих мест.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию и начала производство — конец 2018 года. На предприятии планируется выпускать около 60 наименований лекарств.

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Как сообщало ИА REGNUM, высокотехнологичное фармацевтическое предприятие «ПСК Фарма» по выпуску жизненно необходимых лекарственных препаратов (ЖВНЛП) построят в Московской области на территории ОЭЗ «Дубна».