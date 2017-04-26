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В Подмосковье построят завод по производству жизненно важных лекарств

Экономика

Продукция предприятия сможет заместить около 15% рынка в соответствующем сегменте в РФ

Дубна, Московская область, 26 апреля 2017, 15:28 — REGNUM  В Московской области на территории ОЭЗ «Дубна» построят высокотехнологичное фармацевтическое предприятие «ПСК Фарма» по выпуску жизненно необходимых лекарственных препаратов (ЖВНЛП), передавало «Подмосковье сегодня».

«На заводе будут производиться лекарственные препараты для лечения хронических обструктивных заболеваний легких и различные биопрепартаты. Все препараты входят в список жизненно необходимых. Сегодня в основном они представлены на российском рынке иностранными производителями», — сказала генеральный директор компании Ольга Турчанинова.

По ее словам, «Дубна» привлекла нас удобной логистикой, льготами, которые могут быть получены в рамках ОЭЗ и законодательства Московской области.

В строительство предприятия компания вложит порядка 2 млрд рублей. Завод должен заработать в 2018 году. После открытия производства продукция предприятия сможет заместить около 15% рынка в соответствующем сегменте в РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля в Москве запущено новое фармацевтическое производство полного цикла, включающую исследовательскую лабораторию и производственные линии для выпуска десятков наименований лекарств.

Главная научная задача центра — разработка препаратов, в том числе с применением нанотехнологий.

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Фармацевтика
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