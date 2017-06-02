Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 10:53 — ИА Регнум. Электромобили не смогут в обозримом будущем вытеснить нефтепродукты из транспортной сферы. Об этом 2 июня заявил председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин на полях Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Сечина, чтобы сократить объем мирового потребления нефти хотя бы на 2% к 2035 году, необходимо уже к 2020−2030 годам построить предприятия по выпуску аккумуляторов мощностью производства более 500 ГВт/ч аккумуляторных зарядов. Но существующие планы не превышают 35 ГВт/ч, и уже наблюдается отставание в производстве.

«То есть, потребуется пятнадцатикратное увеличение мощностей», — подсчитал Игорь Сечин.

Он подчеркнул, что производство аккумуляторов в таких масштабах потребует принципиально нового объема потребления никеля, лития и кобальта, а затем утилизации аккумуляторов, что также должно вызвать вопросы у экологов.

«При этом основным поставщиком того же кобальта будет Демократическая Республика Конго — более 50% мировых производства и запасов. Возникает вопрос: энергобезопасность развитых стран увеличится или уменьшится при переносе принятия решений в новые географии в сравнении с сегодняшней распределенной моделью принятия решений?» — заметил Сечин.

Глава Роснефти убежден, что ограничение роли атомной энергетики из экологических соображений взвалит нагрузку по покрытию спроса на газ, жидкие водороды и потенциальные возобновляемые источники энергии, но последние не готовы взять на себя роль основного ресурса.

«Скорее всего, в отдаленной перспективе электромобили займут свое место в растущем парке обеспечения мобильности населения и бизнеса. Это в определенной степени скажется на темпах потребления, но не приведет к вытеснению нефтепродуктов и использования газа на транспорте», — говорит глава «Роснефти».

Он заметил, что электромобили не занимают более 1% от объема продаж в США, около 1,3% — в Европе, 1,7% — в Китае. Единственная страна, где этот объем достиг существенных показателей в 24%, это Норвегия, но такой прогресс связан с тем, что там каждый электромобиль субсидируется на 18−19 тыс. долларов, в США и Европе этот показатель составляет 6−8 тыс. долларов.

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