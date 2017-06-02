Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Сечин подчеркнул, что состояние рынка все еще неустойчиво, а договоренности ОПЕК и других стран-экспортеров, в частности России, в ноябре 2016 года дали рынку лишь краткосрочную передышку.

Нефтяная вышка

«Ряд крупных производителей, которые не участвуют в договоренностях, активно используют конъюнктуру для усиления собственной рыночной позиции, что, скорее, создает предпосылки для новой нестабильности», — сказал Сечин.

Так, пояснил он, сланцевые производители в США стали крупными экспортерами в объеме свыше 1,3 млн баррелей в сутки. Майские данные, опубликованные вчера, показывают, что добыча в США достигла максимума за последний 21 месяц. Активно растет добыча нефти в Нигерии, Ливии. По оценкам некоторых экспертов, по итогам мая общая добыча ОПЕК превысила по ноябрьским соглашением объемы на 450 тыс. баррелей.

«Можно констатировать, что период низких нефтяных цен пришел надолго», — сказал Сечин. В последнее время цены зафиксировались на уровне 45−50 долларов за баррель, Brent на короткое время превышает этот интервал, а волатильность рынков значительно выросла, заметил он.

«Достаточно длительная балансировка рынка на уровне 40 долларов за баррель выведет практически половину производства на уровень убыточности», — сказал Игорь Сечин.

Прежде всего, пострадают глубоководные проекты в Бразилии, на нефтяных канадских песках, проблемы возникнут у сланцевых производителей, за исключением высокоэффективных проектов Пермского нефтегазоносного бассейна.

«Россия, Саудовская Аравия, некоторые эффективные проекты в США, а также Иран и проекты в некоторых других странах сохранят конкурентоспособность, но рынку потребления это не поможет», — подчеркнул Сечин.

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Сечин отметил, что неопределенность на рынке приводит к обострению борьбы за потребителя.

«Я вынужден констатировать, что сегодня всеми участниками рынка ведется подготовка к увеличению объемов добычи и усилению борьбы за рынки сбыта», — сказал глава «Роснефти».

Он считает, что в регулировании производства должны участвовать все крупные производители, если отрасль надеется добиться стабильности.

«В текущем состоянии мы не можем говорить о стабилизации или устойчивом переломе негативных рыночных тенденций», — пояснил Сечин.

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