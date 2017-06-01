Новосибирск, 1 июня, 2017, 20:13 — ИА Регнум. «Немаловажен и экологический эффект. Проект четвертого моста также повлечет за собой развитие инфраструктуры, создание новых рабочих мест и даже смежных профессий, поскольку он уникальный и грандиозный для Новосибирской области», — отметил Раков.

Проект четвертого моста в Новосибирске

По его словам, проектом предусмотрен ряд развязок и тоннелей, строительство надземных пешеходных переходов, перенесение трамвайной линии на эстакаду. Тем самым в проект будут включены производители строительных материалов и железобетонных конструкций, технических средств организации дорожного движения. Реализовывать задуманное власти начнут после подписания концессионного соглашения — ориентировочно в конце 2017 года.

Красиво сказано. Впрочем, не факт, что слова реализуются в жизнь полностью; стоит вспомнить и ситуацию с Бугринским мостом, когда мост построили и запустили в 2014 году, а развязки к нему и от него до сих пор только в планах — а без них мост обречен простаивать свободным от потока машин в то время, когда другие два моста «стоят». Но стоит учитывать, что Центральный мост (а именно так обозначили четвертый мост через реку Обь в Новосибирске) запланирован платным, и что самое важное — гарантированный доход концессионера от платного моста на сегодня составляет порядка 50 млрд рублей и на него выдается гарантия областного бюджета. Правда, это региональные власти предпочитают особо не афишировать, описывая все блага, которые придут с появлением в городе еще одного многомиллиардного моста.

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В то же время мэр Новосибирска Анатолий Локоть уже сказал, что муниципалитет готов поддержать областные власти в реализации проекта строительства платного моста через Обь, но припомнил и судебные разбирательства, которые ведутся по Бугринскому мосту с генподрядчиком.

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«Пока официальных документов я не видел, мэрия не имеет, есть устные разговоры и та информация, которая напечатана в СМИ. Но, если решение состоялось, безусловно, мэрия будет принимать участие в этих работах, и необходимо решить ряд непростых вопросов, связанных со строительством мостового перехода четвертого через Обь. Прежде всего, это расселение. Это серьезнейшая проблема, требующая больших затрат, были прикидки, они оцениваются сегодня в порядка четырех миллиардов, придется принимать решение, где эти деньги брать. В бюджете города, в том числе в котором мы находимся, сегодня таких средств нет, поэтому решать эту проблему придется совместно с правительством Новосибирской области, с депутатским корпусом Законодательного собрания», — цитирует «Сибкрай» Локтя.

Политический обозреватель «Тайги.инфо» Алексей Мазур считает, что с четвертым мостом не все так гладко, как пытаются представить областные власти.

«В том виде, в котором мост запланирован, он осложнит транспортную ситуацию в местах развязок и обременит бюджет ежегодными выплатами. Если мост будет бесплатным, тогда некоторая польза от него будет. Но несопоставимы с его стоимостью. На эти деньги можно было бы решить половину транспортных проблем Новосибирска», — сказал ИА REGNUM Мазур.

Здесь же нельзя не сказать о том, что региональные власти говорят о четвертом мосте в Новосибирске как о деле решенном. Накануне правительство Новосибирской области заявило, что регион получит грант из федерального бюджета в размере почти 26,3 млрд рублей на реализацию проекта строительства и эксплуатации платного моста через реку Обь в створе ул. Ипподромской в Новосибирске. При этом подчеркивало, что решение было принято на заседании правительственной комиссии по транспорту под председательством заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича в Москве 30 мая.

В то же время пресс-секретарь Аркадия Дворковича Алия Самигуллина заявила «Коммерсанту», что речи о выделении правительственного гранта пока не идет. «Правительство Новосибирской области совершило фальстарт. Представленные проекты одобрены в целом, и никаких других решений комиссией по ним не принималось. Информация о том, что решением комиссии выделено 26,2 млрд руб. — это не так. Эта информация не будет отражена в готовом решении по итогам заседания правительственной комиссии по транспорту», — утверждает Самигуллина.

Отметим, что запланированный четвертый мост в Новосибирске пока вызывает только вопросы, недовольство и критику, причем как со стороны общественности, так и со стороны депутатов — и городских, и областных. Но это не мешает региональным властям продвигать проект вперед, предъявляя обществу и недовольным все больше положительных, с их точки зрения, сторон такого проекта, который, правда, может тяжелым бременем лечь на бюджет Новосибирской области и принести больше вреда, чем пользы.

Напомним, согласно проекту, четвёртый мост через Обь соединит Южную площадь на правом берегу с площадью Труда на левом в Новосибирске. Проект предполагает строительство транспортных развязок на обоих берегах реки для его подключения к дорожной сети города, а также строительство тоннелей под железнодорожными путями. Мост обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», Чуйский тракт и «Сибирь». Сам мост запроектирован длиной 1,5 км, шестиполосный. На левом берегу разместят пункт взимания платы.