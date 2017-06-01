Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 16:46 — ИА Регнум. Экспортных возможностей газопровода «Северный поток — 2» (Nord Stream 2) может не хватить для удовлетворения спроса на газ в Европе при сохранении нынешних темпов роста потребности европейцев в российском газе. Об этом сегодня, 1 июня, на Петербургском международном экономическом форуме сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Gazprom.ru Северный Поток-2

Он напомнил, что в годовом исчислении объем поставок газа на европейский рынок увеличился на 29,4 млрд кубометров.

«Почти на 30 млрд кубометров газа в год «Газпром» поставляет больше, чем в 2015 году. Обращаю ваше внимание, что это 53% проектной мощности газопровода «Северный поток — 2». Мы введем этот газопровод в конце 2019 года. До его ввода пройдет еще чуть больше 2,5 лет. Если темпы роста продолжатся теми же темпами, как последние полтора года, то, по-видимому, и «Северного потока-2» будет недостаточно, чтобы удовлетворять спрос на российский на европейском рынке», — считает Миллер.

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«Северный поток-2» (Nord Stream 2), который пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии, планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года. Газопровод будет состоять из двух ниток, мощность каждой 27,5 млрд кубометров газа в год. Несколькими годами ранее был построен «Северный поток», новый газопровод в основном повторяет маршрут первого, а также позволяет удвоить мощности первого. В условиях постоянно растущего энергопотребления в ЕС и повышения спроса на российский газ в Москве считают, что проект выгоден обеим сторонам. Общая оценочная стоимость проекта составляет €9,9 млрд.

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Газопровод Nord Stream 2 будет прокладываться через исключительные экономические зоны и территориальные воды нескольких стран, поэтому в отношении него применяются установки Конвенции Эспоо (Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте). В настоящее время проект ожидает получения разрешений на реализацию от ряда стран.