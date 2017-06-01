Луганск, 1 июня, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Два солдата ВСУ подорвались на гранате вне боевых действий, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 1 июня Луганский информационный центр.

Oleinik.win Солдаты ВСУ

По его словам, взрыв гранаты произошел в третьем батальоне 93-й бригады ВСУ из-за несоблюдения мер безопасности при обращении с боеприпасами. В результате взрыва погибли два солдата украинской армии.

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Еще один случай небоевых потерь произошел в 14-й бригаде во время марша гусеничной техники. Из-за халатности при марше погиб один солдат бригады, двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

«Оба факта тщательно скрываются от вышестоящего командования», — добавил подполковник.

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Напомним, случаи небоевых потерь регулярно возникают в украинской армии. Причиной этого являются халатность офицеров, употребление алкоголя и наркотических веществ солдатами ВСУ. Так, ранее при разгрузке грузовика с боеприпасами украинскими военнослужащими в состоянии алкогольного опьянения, из-за неосторожного обращения взорвалась мина. В результате двое солдат погибли, четверо получили ранения.