Ростов-на-Дону, 1 июня, 2017, 14:27 — ИА Регнум. «Неужели это действительно правда?» — задаются вопросом болельщики футбольного клуба «Ростов». Сегодня, 1 июня, официально объявлено об уходе с поста вице-президента и тренера жёлто-синих Курбана Бердыева. Об этом проинформировала пресс-служба ростовской дружины, передает ИА REGNUM.

Fc-rostov.ru Курбан Бердыев с командой

Слова благодарности туркменскому специалисту уже выразил губернатор Василий Голубев в своем микроблоге Twitter.

«Спасибо тренерскому составу ФК «Ростов», и особенно Курбану Бекиевичу Бердыеву, за красивый футбол, удивительные победы и яркие эмоции от них. Отдельные слова благодарности — болельщикам клуба: именно ваша поддержка создала основу для красивых побед «Ростова». Команде желаю удачи в будущих сезонах, новых успехов и новых красивых побед! Ростов и футбол неотделимы!» — написал глава региона.

Но вряд ли слова благодарности могут восполнить эту утрату. Подписчики официальной странички футбольной команды в социальной сети «ВКонтакте» уже делают не радужные прогнозы по поводу будущего клуба. «Вот и сказочке конец, а кто слушал — молодец», — высказался Андрей Н.

Болельщики называют Бердыева легендой и не верят, что кто-то сможет сотворить с командой такое же чудо, как он. «Прощайте еврокубки, прощайте призовые места», — написал Родион Г. Многие просто задаются вопросом, что будет с клубом, выживет ли он в премьер-лиге.

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Большинство фанатов уверены, что вместе с туркменским специалистом «Ростов» покинут тренерский штаб, а также футболисты Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз, Сердар Азмун, Сесар Навас. Эти игроки прибыли на Дон вслед за Бердыевым.

О том, куда ушел Курбан Бердыев, не сообщается. По имеющимся сведениям, это казанский «Рубин», но на официальном сайте клуба пока подтверждения этому нет.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, за время работы тренерского штаба, который возглавлял Курбан Бердыев, «Ростову» удалось добиться небывалых высот. Жёлто-синие в 2016 году стали вторыми по итогам российского чемпионата и дебютировали в Лиге чемпионов УЕФА. Европейское турне сложилось для команды удачно. Игроки одержали победы над такими клубами, как «Аякс», «Андерлехт», «Спарта». Достойно сражались с «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед». А историческая победа над «Баварией» из Мюнхена была в центре внимания не только российских, но и зарубежных СМИ. Встречу тогда назвали сенсационной, а нападающего «Ростова» — форварда сборной Ирана Сердара Азмуна сравнили с Месси. По итогам сезона 2016/17 «Ростов» занял шестую строчку в турнирной таблице. Пробиться в Лигу Европы УЕФА команде не удалось из-за проигрыша «Оренбургу» (0:2), но, предполагают болельщики, Курбан Бердыев к тому моменту уже принял решение покинуть команду, что и привело к поражению.