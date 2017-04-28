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Конец сезона: Курбан Бердыев опроверг информацию об уходе из «Ростова»

Спорт

Интернет-издания запестрили сообщениями о переговорах вице-президента желто-синих с другими клубами

Курбан Бердыев
Иллюстрация: Fc-rostov.ru
Курбан Бердыев

Ростов-на-Дону, 28 апреля 2017, 14:44 — REGNUM  Туркменский специалист Курбан Бердыев опроверг появившуюся в интернет-изданиях информацию о своем возможном уходе из тренерского штаба желто-синих. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 апреля в пресс-службе донской команды.

«Я не вел и на данный момент не веду никаких переговоров с другими клубами. Все мои мысли сейчас связаны с «Ростовом» и предстоящей игрой с «Амкаром», которая состоится 30 апреля», — заявил вице-президент и тренер ФК «Ростов» Курбан Бердыев.

Напомним, слухи о возможном уходе Бердыева из «Ростова» регулярно ходят аккурат к концу сезона. В 2916 году, когда жёлто-синие завоевали серебряные медали российского чемпионата и получили путёвку в Лигу чемпионов УЕФА, интернет-издания прочили туркменскому специалисту продолжение карьеры в столичных «Спартаке» и «Локомотиве». На этот раз слухи появились о переходе Бердыева в «Краснодар».

Читайте также: Куратор ФК «Ростов»: «Курбан Бердыев — уникальный тренер»Как ранее сообщало ИА REGNUM, с «Ростовом» у Курбана Бердыева подписан контракт до конца текущего сезона. О продлении соглашения можно будет говорить только по итогам российского чемпионата. Как показала практика, делать прогнозы заранее — дело неблагодарное. Чаще всего прогнозы не оправдываются.

Сегодня «Ростов» находится на пятой строчке в турнирной таблице РФПЛ, заработав 39 очков. Десять игр команда выиграла, девять были проведены вничью, в шести матчах дружине не везло. Желто-синим предстоит сыграть на домашнем стадионе «Олимп-2» с пермским «Амкаром». Матч состоится на ростовском стадионе «Олимп-2» 30 апреля.

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