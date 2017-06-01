Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 13:14 — ИА Регнум. Банк ВТБ вложит в строительство Восточного скоростного диаметра (ВСД) в Санкт-Петербурге более 110 млрд рублей. Об этом 1 июня сообщил президент банка Андрей Костин на полях Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Трасса ВСД (черновой вариант)

Санкт-Петербург и ВТБ подписали соглашение о строительстве широкополосной скоростной трассы с мостом через Неву вдоль Финляндского железнодорожного моста в створе Фаянсовой и Зольной улиц.

В целом, стоимость реализации проекта оценивают примерно в 140−150 млрд рублей, ВТБ обязуется вложить не менее 110 млрд рублей и реализовать его в установленные сроки. Ожидается, что строительство займет около пяти лет.

В ходе подписания соглашения губернатор Георгий Полтавченко напомнил, что банк ВТБ является стратегическим партнером Петербурга, в прошлом году благодаря этому сотрудничеству был открыт Западный скоростной диаметр (ЗСД). «Горожане уже успели оценить его по достоинству», — заметил Полтавченко.

«Главное, что уже есть опыт оперативной реализации подобных проектов. Надеюсь, что мы и здесь быстро и качественно его реализуем, ведь от этого напрямую зависит развитие города и уровень комфорта петербуржцев», — добавил Полтавченко.

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Шестиполосная платная магистраль ВСД общей протяженностью 22,6 км начнется на примыкании к ЗСД в районе Благодатной улицы и пройдет внутри промышленного пояса южной планировочной зоны вдоль северного железнодорожного полукольца по территориям Красногвардейского, Невского, Фрунзенского, Московского и Кировского районов до примыкания к Кольцевой автодороге севернее деревни Кудрово, далее проследует до пересечения с Мурманским шоссе.

Потребность в новом мосте обусловлена тем, что расстояние между мостом Александра Невского и Володарским мостом в этой части города составляет 7 км, их пропускная способность исчерпана. Предполагается, что спрос на магистраль ВСД будет достигать 100 тыс. автомобилей в сутки и более в районе новой переправы через Неву.

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«Много сейчас говорится про инфраструктуру и большие проекты, но Питер — это тот город, где эти проекты делаются. Кроме, как в Петербурге, они мало где есть, Питер сегодня — центр инфраструктурных проектов на базе государственно-частного партнерства и пример для всей страны», — заметил Андрей Костин.

Полтавченко и Костин также подписали еще два соглашения, согласно которым Банк ВТБ вложит 4 млрд рублей в развитие транспортной инфраструктуры, в частности, платного парковочного пространства, а также 8 млрд рублей — в строительство до 2020 года трех новых развязок ЗСД — с Шуваловским проспектом, Шкиперским протоком и Новым шоссе.