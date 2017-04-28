Выстраданный петербуржцами маршрут ВСД внесли в проект Генплана

Санкт-Петербург, , 15:55 — REGNUM Измененный по требованию жителей маршрут Восточного скоростного диаметра — будущей скоростной автодороги в Петербурге — включили в проект изменений Генерального плана Санкт-Петербурга. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщили в городском комитете по градостроительству и архитектуре (КГА).

Ранее на публичных слушаниях по проекту изменений в Генплан были поданы многочисленные предложения жителей по изменению трассировки широтной магистрали. Кроме того, жители Невского и Красногвардейского районов, недовольные предложенным ранее маршрутом, выходили на уличные акции протеста и жаловались в органы власти.

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Как сообщают в КГА, с учетом мнения общественности в проект изменений генплана включено «альтернативное предложение прохождения широтной магистрали в Невском и Красногвардейском районах, не затрагивающее жилую застройку».

Приоритетным назван вариант трассировки магистрали, максимально приближенный к железной дороге у Ладожского вокзала, и далее максимально приближенный к железной дороге вдоль Хасанской улицы. «Например, в новом варианте расстояние от трассы до жилых домов по улице Ворошилова составит 300−600 м. Строительство транспортной развязки Широтной магистрали с Индустриальным проспектом было рекомендовано отменить», — пояснили в КГА.

«Указанное решение Комиссии (по внесению изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга, — прим. ред.) отражено в протоколе заседания Комиссии от 13.04.2017 №44, которое размещено на официальном сайте Комитета», — говорится в сообщении КГА. При этом чиновники подчеркивают, что сам проект ВСД пока не разработан.

Напомним, ВСД с мостом через Неву в створе Фаянсовой — Зольной улиц является одним из приоритетных стратегических проектов Санкт-Петербурга. Трасса пройдет вдоль северного железнодорожного полукольца по территории Красногвардейского, Невского, Фрунзенского, Московского, Кировского районов. ВСД будет выполнять функции обхода центра, выводя транзитные по отношению к нему транспортные потоки на систему скоростных и непрерывных магистралей.

Как и ЗСД, новая трасса будет строиться на принципах ГЧП и будет платной для проезда. Помимо моста через Неву, она предполагает развязку с Кольцевой автодорогой в районе Кудрово и перспективу выхода на федеральную трассу «Кола». Начать возведение ВСД предполагается через 1,5−2 года, дорога может стоить более 150 млрд рублей.

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26 апреля губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в ежегодном отчете перед Законодательным собранием Санкт-Петербурга отметил «интерес частного капитала к широтной магистрали с мостом через Неву в створе улиц Фаянсовая — Зольная». Губернатор рассчитывает, что последний вариант трассировки магистрали устроит жителей города.

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