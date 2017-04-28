Пятница, 28 Апреля 2017 года
16:20:12 МСК

Выстраданный петербуржцами маршрут ВСД внесли в проект Генплана

Общество

Победа здравого смысла, на который опирались в своих протестах жители, закреплена документально

Санкт-Петербург, 28 апреля 2017, 15:55 — REGNUM  Измененный по требованию жителей маршрут Восточного скоростного диаметра — будущей скоростной автодороги в Петербурге — включили в проект изменений Генерального плана Санкт-Петербурга. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщили в городском комитете по градостроительству и архитектуре (КГА).

Ранее на публичных слушаниях по проекту изменений в Генплан были поданы многочисленные предложения жителей по изменению трассировки широтной магистрали. Кроме того, жители Невского и Красногвардейского районов, недовольные предложенным ранее маршрутом, выходили на уличные акции протеста и жаловались в органы власти.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербуржцы просят Путина остановить проект ВСД

Как сообщают в КГА, с учетом мнения общественности в проект изменений генплана включено «альтернативное предложение прохождения широтной магистрали в Невском и Красногвардейском районах, не затрагивающее жилую застройку».

Приоритетным назван вариант трассировки магистрали, максимально приближенный к железной дороге у Ладожского вокзала, и далее максимально приближенный к железной дороге вдоль Хасанской улицы. «Например, в новом варианте расстояние от трассы до жилых домов по улице Ворошилова составит 300−600 м. Строительство транспортной развязки Широтной магистрали с Индустриальным проспектом было рекомендовано отменить», — пояснили в КГА.

«Указанное решение Комиссии (по внесению изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга, — прим. ред.) отражено в протоколе заседания Комиссии от 13.04.2017 №44, которое размещено на официальном сайте Комитета», — говорится в сообщении КГА. При этом чиновники подчеркивают, что сам проект ВСД пока не разработан.

Напомним, ВСД с мостом через Неву в створе Фаянсовой — Зольной улиц является одним из приоритетных стратегических проектов Санкт-Петербурга. Трасса пройдет вдоль северного железнодорожного полукольца по территории Красногвардейского, Невского, Фрунзенского, Московского, Кировского районов. ВСД будет выполнять функции обхода центра, выводя транзитные по отношению к нему транспортные потоки на систему скоростных и непрерывных магистралей.

Как и ЗСД, новая трасса будет строиться на принципах ГЧП и будет платной для проезда. Помимо моста через Неву, она предполагает развязку с Кольцевой автодорогой в районе Кудрово и перспективу выхода на федеральную трассу «Кола». Начать возведение ВСД предполагается через 1,5−2 года, дорога может стоить более 150 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете:«Хотели как лучше»: в Петербурге создали план размножения пробок

26 апреля губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в ежегодном отчете перед Законодательным собранием Санкт-Петербурга отметил «интерес частного капитала к широтной магистрали с мостом через Неву в створе улиц Фаянсовая — Зольная». Губернатор рассчитывает, что последний вариант трассировки магистрали устроит жителей города.

Читайте ранее в этом сюжете: Трассу ВСД в Петербурге изменили после массовых протестов жителей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие автотранспортной инфраструктуры
Главное сегодня
NB!
28.04.17
Уральские заводы переходят на четырёхдневку: теперь автозавод «Урал»
МиассЧелябинская областьРоссия Регионы России в условиях финансового кризиса Общество
NB!
28.04.17
Слуцкий обвиняет украинских парламентариев в травле Аграмунта
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
28.04.17
Регламент ПАСЕ не предусматривает выражение недоверия Аграмунту — Слуцкий
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
28.04.17
Трамп назвал Венесуэлу катастрофой
ВашингтонСША Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
28.04.17
Более 60% граждан не ждут улучшений в экономике России: опрос
МоскваРоссия Бедность Экономика
NB!
28.04.17
Законопроект о курортном сборе одобрило правительство РФ
МоскваРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
28.04.17
«Российские компании даже не заметят запрет Украины на ввоз угля из РФ»
МоскваРоссия Угледобывающая промышленность Экономика
NB!
28.04.17
«Вотум недоверия Аграмунту обнажил истинное отношение Запада к инакомыслию»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
28.04.17
Российская печать ведет «погромную» агитацию
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
28.04.17
Банк России снизил ключевую ставку до 9,25%
МоскваРоссия Ключевая ставка Банка России Экономика
NB!
28.04.17
Станислав СтремидловскийТрампу предлагают объявить новый крестовый поход против России
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
28.04.17
Олег АйрапетовПольша: Восстание началось
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
28.04.17
МВД США: Трамп разрешит добычу нефти и газа на шельфе страны
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
28.04.17
Эстония — парламентам ЕС: «Против нас идет гибридная война»
ТаллинЭстония Информационная война против России Политика
NB!
28.04.17
Владимир СтанулевичПервый нефтепромышленник России
КаргопольАрхангельская областьРоссия Историческая реконструкция Общество
NB!
28.04.17
Военный Донбасс: ВСУ из танка расстреляли общежитие в Макеевке
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
28.04.17
В Совфеде ожидают внятной позиции Китая по одной из «заслуг» Трампа
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
28.04.17
Спикер Мосгордумы объяснил полярное сияние Москвы
МоскваРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
28.04.17
Вице-губернатор Петербурга ответил «Лёхе Навальному»
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Политика
NB!
28.04.17
Рубен ЗаргарянНачало Карабахской Реконкисты
СтепанакертНагорный Карабах Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
28.04.17
Снести нельзя восстановить: Судьба «Парамонов» на Дону всё ещё неизвестна
Ростов-на-ДонуРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
28.04.17
Казахстан: Петропавловск затапливает, Тюменская область РФ под угрозой
АстанаКазахстан Паводок Происшествия
ещё главное