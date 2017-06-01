Мехико, 1 июня, 2017, 08:03 — ИА Регнум. Мексиканский предприниматель, оскорбленный высказываниями президента США в адрес своей родины, намерен производить туалетную бумагу под брендом «Трамп». Партия гигиенической продукции должна появиться на мексиканском рынке уже в 2017 году, сообщает портал Excelsior.

byrev Туалетная бумага

Отмечается, что торговая марка «Трамп», принадлежащая компаниям американского лидера, зарегистрирована в Мексике во многих отраслях, среди которых туризм, гостиничный бизнес, строительство и финансовые услуги. Однако в этом перечне нет гигиенической продукции, следовательно, регистрация того же бренда мексиканским бизнесменом Антонио Батталией не является нарушением — такое заключение сделал институт промышленной собственности Мексики.

Как пояснил Батталия, его очень расстроили заявления Дональда Трампа, в которых тот назвал нелегально въезжающих в США мексиканцев преступниками, насильниками и наркоторговцами. Бизнесмен уже заключил договор на 400 тыс. песо на производство бумаги. Такая партия продукции поместится в два грузовика. Треть дохода от продажи бумаги Батталия собирается перечислять на поддержку программ для мигрантов.

Рекламная кампания туалетной бумаги «Трамп» будет построена на слоганах «Мягкость без границ» и «Это та стена, за которую мы заплатим». На упаковке товара изображен напоминающий Трампа блондин, поднимающий большой палец в одобрительном жесте.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения Мексики и США после победы Трампа на президентских выборах в США обострились. Так, вскоре после инаугурации Трамп заявил начале строительства стены на границе с Мексикой — соответствующий указ был подписан им 25 января 2017 года. Затраты на проект, называемый также «Великой стены Трампа», оцениваются по меньшей мере в $12 млрд. Власти Мексики отказываются участвовать в возведении стены.

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