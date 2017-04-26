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МИД Мексики назвал строительство стены на границе «враждебным актом» США

Политика

В ответ на действия Дональда Трампа Мексика может «пересмотреть сотрудничество» с США

Мехико, 26 апреля 2017, 04:45 — REGNUM  Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай заявил, что Мексика расценивает строительство пограничной стены «враждебным актом» со стороны США, передает Associated Press.

По словам Видегарая, в ответ на действия правительства Дональда Трампа Мексика может «пересмотреть сотрудничество» с северным соседом.

«Если переговоры… не учитывают интересы Мексики, нам придется пересмотреть наше существующее сотрудничество, — заявил Видегарай. — Прежде всего, в области безопасности».

Видегарай заявил, что в результате могут быть свернуты программы сотрудничества по линии «национального агентства по иммиграции, федеральной полиции и, конечно же, вооруженных сил».

На вопрос о возможности введения визовых ограничений для граждан США, въезжающих в Мексику, глава МИД Мексики ответил отрицательно. Однако он сообщил, что правительство также рассматривает возможность взимания платы с американцев, въезжающих в страну.

Напомним, строительство стены для борьбы с нелегальной миграцией на границе с Мексикой являлось одним из главных предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа. Указ о строительстве стены был подписан 25 января, через несколько дней после инаугурации.

Стоимость проекта «Великой стены Трампа» оценивается от $12 млрд до $21,6 млрд. Мексика участвовать в строительстве отказывается.

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