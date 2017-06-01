Вашингтон, 1 июня, 2017, 07:33 — ИА Регнум. Решение Дональда Трампа о том, покинет ли Вашингтон Парижское соглашение по климату, будет объявлено во второй половине дня 1 июня. Об этом президент США сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я объявлю о своем решении по Парижскому соглашению о климате в четверг в 15:00 (22:00 мск) в Розовом саду Белого дома», — написал Трамп и добавил к этому призыв сделать «Америку снова великой».

Напомним, 27 мая в итальянской Таормине завершился саммит G7, в рамках которого стороны не сумели прийти к единому мнению в вопросе изменения климата. Как было отмечено в совместном заявлении саммита, лидеры шести государств подтвердили твердое намерение следовать положениям Парижского соглашения, которое предусматривает сокращение выброса углекислого газа в атмосферу. Однако Трамп заявил, что США пока не могут присоединиться к остальным партнерам.

Еще в период предвыборной гонки Трамп заявлял о том, что глобального потепления нет, а присоединение к Парижскому соглашению не пойдет на пользу США. После победы на выборах американский лидер не делал однозначных заявлений по этому вопросу. Однако 27 мая Трамп обещал огласить свое окончательное решение о соглашении по климату в течение ближайших дней.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о том, что в случае выхода США Парижского соглашения по климату будет вынужден прекратить работу в качестве советника при Белом доме. Маск подчеркнул, что приложил все усилия, в том числе напрямую обращаясь к Дональду Трампу, чтобы убедить администрацию США не покидать соглашение.

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