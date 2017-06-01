Москва, 1 июня, 2017, 07:24 — ИА Регнум. Самолет Ту-154, упавший 25 декабря 2016 года в Черном море недалеко от Сочи (Краснодарский край), мог разбиться из-за ошибки пилота. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Российской Федерации.

Ту-154

«Причиной происшествия (с Ту-154) могло быть нарушение пространственной ориентации командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном», — уточняется в сообщении военного ведомства.

В пресс-службе Минобороны РФ добавили, что специалисты, занимавшиеся расследованием аварии, не выявили нарушений правил по рассадке пассажиров в салоне воздушного судна, загрузке и центровке перевозимого груза.

Кроме того, сотрудники специальных служб не установили каких-либо нарушений правил заправки Ту-154 топливом в аэропорту Адлер.

Расследованием крушения Ту-154 занималась комиссия с участием экспертов Минобороны, Минтранса, МАК, Минпромторга и концерна «Туполев».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет Ту-154 разбился 25 декабря 2016 года через несколько секунд после вылета из Адлера (Сочи). На борту воздушного судна находились артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, готовившиеся дать новогодний концерт для контингента российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Вместе с ними также летели сотрудники Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда». В катастрофе погибли 84 пассажира и 8 членов экипажа авиалайнера.

Читайте также: СМИ: Разбившийся в Сочи Ту-154 рухнул в море из-за перегруженности

Читайте также: Сергей Шойгу рассказал о причине катастрофы Ту-154