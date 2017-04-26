СМИ: Разбившийся в Сочи Ту-154 рухнул в море из-за перегруженности

Москва, , 22:27 — REGNUM Участники расследования катастрофы летевшего в Сирию авиалайнера Ту-154, произошедшей 25 декабря 2016 года в Сочи, пришли к выводу, что причиной крушения стала перегруженность самолета авиационным топливом, сообщает «Газета.Ru».

По информации издания, в аэропорту Адлер самолет был перегружен и вместо нормы, равной 98 т, взлетный вес лайнера превышал 110 т. При этом экипаж не знал о перегрузке и управлял взлетом, исходя из нормативного взлетного веса воздушной машины.

В результате исследования данных бортовых самописцев стало известно, что с подмосковного аэродрома Чкаловский Ту-1542Б-2 начал свой путь при взлетном весе, составлявшим вместе с заправленными в него 24 т топлива 99,6 т. Это несколько превышало норму, но отклонение, равное 1,6 т не было существенным и не могло влиять на взлет.

В аэропорту Адлер в самолет ничего не грузили, но топливные баки лайнера были заправлены полностью. В его топливные баки поступило 35,6 т топлива.

В результате при нормативе 98 т взлетный вес лайнера превысил 110 т.

Издание указывает, что об этой перегруженности экипаж тоже не знал.

Параметры скорости и угла взлета лайнера, зафиксированные самописцами, говорят о том, что самолет с трудом поднимался в воздух.

С возникшими при взлете проблемами пилоты стали справляться мерами, недопустимыми для перегруженного самолета.

В результате таких маневров случилось столкновение с водной поверхностью и обломки самолета разбросало на большой площади.

Как сообщало, на пассажирском самолете Ту-154, разбившемся 25 декабря, летели артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, готовившиеся дать новогодний концерт для контингента российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Вместе с ними летели сотрудники Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда». В катастрофе погибли 84 пассажира и 8 членов экипажа авиалайнера.

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