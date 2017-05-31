Вашингтон, 31 мая, 2017, 14:01 — ИА Регнум. Покупка американским банком Goldman Sachs облигаций венесуэльской нефтегазовой компании Petróleos de Venezuela (PDVSA) за треть цены, когда сама Венесуэла находится в состоянии экономического и политического кризиса, это циничное решение. Об этом в интервью CNBC в программе «Closing Bell» заявила бывший управляющий директор финансовой компании Номи Принс (Nomi Prins).

PAULINO MORAN Венесуэла. Каракас

«Это циничная оппортунистическая ставка. Могут ли они сделать это? Да. Должны ли они делать это в данный момент? Нет», — подчеркнула Принс.

Она считает, что таким образом Goldman Sachs «эффектно подталкивает геополитику» за счет людей. Это не просто предоставление денег в резервы Центрального банка страны, который сегодня находятся на рекордно низком уровне. Экс-управляющий директор финансовой компании не верит в то, что такие вложения могут оказать положительное влияние на жизнь обычных венесуэльцев.

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Однако не все эксперты согласны с такой позицией. Например, профессор Университета Джона Хопкинса Стив Ханке (Steve Hanke) не считает, что покупка Goldman Sachs облигаций PDVSA — «это масштабная геополитическая история». По мнению Ханке, это вторичный рынок. Этими облигациями все равно кто-то владел бы, это не имеет значения. Однако для репутации компании это было не лучшим решением, отмечает эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американская компания Goldman Sachs приобрела облигации PDVSA на прошлой неделе с 69-процентной скидкой. Банк заплатил по $0,31 за каждый $1 номинальной стоимости облигаций, всего — $865 млн. Срок погашения заканчивается в 2022 году. Цена представляет собой дисконт в размере 31% к торговым ценным бумагам Венесуэлы со сроком погашения в том же году.

Газета The Wall Street Journal первой написала об этой сделке, получив подтверждение у нескольких источников. Отмечалось, что властям Венесуэлы необходимо было совершить эту продажу, чтобы получить средства на подавление протестов. Причем, по словам одного из источников WSJ, сделка была совершена не только потому, что американская компания стремится расширить свое влияние в Венесуэле, но и потому что если в стране произойдет смена власти, то цена облигаций PDVSA может увеличиться в несколько раз. Еще один источник указывал на то, что таким образом, вероятно, США не хотят, чтобы венесуэльская нефть оказалась под контролем России или Китая.

Сообщения об этой сделке сразу же спровоцировали реакцию оппозиции. Например, лидер коалиции Демократическое единство Энрике Каприлес потребовал, чтобы правительство Николаса Мадуро объяснилось. Каприлес подчеркнул, что это очень серьезная сделка и она должна быть подробно объяснена венесуэльцам.

В свою очередь, в Goldman Sachs заявили, что купили облигации венесуэльской нефтегазовой компании на вторичном рынке у брокеров, не взаимодействуя при этом с правительством Венесуэлы. В американской компании отметили, что осознают тяжелое положение Венесуэлы. Жизнь людей должна быть лучше, поэтому, как заявили в Goldman Sachs, компания сделала ставку именно на это.

Венесуэла является одной из самых богатых стран мира по запасам нефти. По некоторым оценкам, страна может продолжать добычу нефти на протяжении 300 лет при нынешних темпах без истощения запасов. Экономика страны на 90% зависит от экспорт нефти. Поэтому, когда цены на энергоноситель были выше $100 за баррель, экономика росла. Однако после обвала цен на нефть, а также из-за действий властей страны ситуация заметно ухудшилась. Например, по мнению международных экспертов, Венесуэла является страной, наиболее пострадавшей от падения цен на нефть.

Так, суммарный объем долга страны составляет $66,28 млрд. Страна находится на гране экономического коллапса. Доходность однолетних бумаг почти достигла 50%, то есть инвесторы уверены, что скоро в стране может произойти дефолт. Также экономика Венесуэлы в 2016 году упала на 19%. В результате компания PDVSA даже была вынуждена впервые купить американскую легкую нефть для смешивания с более тяжелой нефтью, которою в основном добывает, чтобы продолжать экспорт.

К тому же с марта этого года в Венесуэле не прекращаются массовые протесты. Политический кризис в Венесуэле вывел на улицы даже бедные слои населения, традиционно поддерживавшие действующее правительство страны. В результате акции протестов часто перерастают в беспорядки, постоянно происходят столкновения с полицией. Например, 12 апреля в штате Боливар протестующие забросали камнями автомобиль президента страны. Оппозиция обвиняет Николаса Мадуро в доведении страны до экономического краха и строительстве диктатуры. В результате протестов задержано более тысячи человек, пострадали сотни граждан, несколько десятков погибли.