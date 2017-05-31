Рига, 31 мая, 2017, 13:01 — ИА Регнум. Из-за махинаций с кассовыми аппаратами Латвия ежедневно теряет около 500 тысяч евро, заявила генеральной директор Службы государственных доходов (СГД) Илзе Цируле, сообщаетLETA.

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Цируле считает, что это очень большая проблема для государства. Также она добавила, что чаще всего мошенничества фиксируются на предприятиях общественного питания и розничной торговли. Глава СГД сообщила, что в ближайшие недели расскажет о новых случаях мошенничества, а также о возможных путях решения проблемы.

Напомним, с 1 января 2017 года в Латвии вступили в силу новые требования к кассовым аппаратам и системам, однако в связи с тем, что многие предприятия оказались не готовы к реформе, Служба госдоходов объявила переходный период до 1 июля. С 1 июля все предприятия должны использовать кассовые аппараты, отвечающие новым требованиям.

В свою очередь комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной и региональной политике и охране среды намерена обратиться в министерство финансов с предложением перенести реформу кассовых аппаратов еще на более поздний срок, когда будут сертифицированы несколько поставщиков кассовых аппаратов. Как рассказал председатель комиссии Роман Наудиньш, комиссия еще обсудит этот вопрос на следующей неделе, но уже сейчас ясно — Минфину будет подготовлено письмо.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, летом 2017 года латвийские предприятия должны перейти на новую систему кассовых аппаратов, однако торговцы продолжают настаивать на том, что реформа бесполезна и неоправданно дорога. Глава Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич заявил, что непродуманная реформа является одним из факторов роста цен в стране. Так, за переход на новые кассовые аппараты бизнесу придется заплатить около 70 млн евро, что неизбежно приведет к росту цен, так как предпринимателям вынуждены компенсировать свои затраты на реформу. Таким образом, каждому жителю нововведение обойдется в 35 евро, указывает Данусевич.

Представитель ассоциации Янис Томелс полагает, что реформа не продумана, в особенности в отношении малых и средних компаний, на долю которых приходится большая часть всех предприятий в стране. Таким образом, предстоящие реформы не будут способствовать сбору налогов в большем объеме. А представители СГД, в свою очередь, не скрывают, что через несколько лет кассовые аппараты придется еще раз менять, вводя лучшие технологические решения.

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