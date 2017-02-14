«За непродуманные реформы в сфере торговли заплатят жители Латвии»

Вырастут потребительские цены, а на сборе налогов это почти не отразится

Рига, , 16:15 — REGNUM Летом 2017 года латвийские предприятия должны перейти на новую систему кассовых аппаратов, торговцы продолжают настаивать на том, что реформа бесполезна и неоправданно дорога, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Как стало известно, первая кассовая система уже прошла проверку и получила сертификат соответствия новым техническим требованиям. Проверку на соответствие проводит международная аудиторская компания «KPMG Baltics». Напомним, обновленными кассовыми аппаратами или системами предприятия должны начать пользоваться до 1 июля 2017 года. До этого срока аппараты должны быть сертифицированы. Старший руководитель проектов «KPMG Baltics», сертифицированный ревизор ИТ-систем Карлис Малниекс уверен, что сроки осуществления реформы переноситься не будут.

Отметим, что на сегодняшний день в Латвии имеется более ста моделей кассовых аппаратов и несколько десятков решений для систем кассовых аппаратов, и большую часть из них необходимо привести в соответствие новым требованиям.

В свою очередь, глава Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич заявил, что непродуманная реформа является одним из факторов роста цен в Латвии. Так, за переход на новые кассовые аппараты бизнесу придется заплатить около 70 млн евро, что неизбежно приведет к росту цен, так как предпринимателям вынуждены компенсировать свои затраты на реформу. Таким образом, каждому жителю страны нововведение обойдется в 35 евро, указывает Данусевич.

Предприниматели также сомневаются в том, что цель реформы — обуздание теневой экономики, будет достигнута. Они напомнили, что в 2016 году, в ходе многочисленных проверок было выявлено только 18 нарушений, связанных с кассовыми аппаратами. При этом о теневой экономике речь шла в 44% случаях. Представитель ассоциации Янис Томелс полагает, что реформа не продумана, в особенности в отношении малых и средних компаний, на долю которых приходится девять десятых от всего числа предприятий в стране.

Таким образом, предстоящие реформы, не будут способствовать сбору налогов в большем объеме. А еще представители СГД не скрывают, что через несколько лет кассовые аппараты придется еще раз менять, чтобы ввести лучшие технологические решения.

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